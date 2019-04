IS testasi: Toyota Camry palaa 14 vuoden tauon jälkeen Suomeen – enemmän Lexusta kuin hintaerosta voisi päätellä

Autot

Moni on veikannut sedanien katoavan kokonaan katukuvasta Euroopassa, kun katumaasturit valtaavat yhä enemmän tilaa katukuvasta. Puppua! Isolle ja hyvälle porrasperälle on yhä tilausta.Ilta-Sanomat pääsi kahdeksannen sukupolven Toyota Camryn rattiin jo viime kesänä, kun kävimme ajamassa vielä naamioituja, viimeisen kehitysvaiheen autoja Barcelonassa.Nyt Camry on hiottu loppuun eurooppalaisia autoilijoita varten, ja se palaa Suomeenkin yli 14 vuoden tauon jälkeen.Viime metreillä autoon tehty hienosäätö ei ole takapuolituntumalta iso. Tekniset palikat auton alla ovat yhä samat, mutta iskunvaimennusta on pehmennetty aavistuksen verran. Jousitus tärskäyttää vielä terävimmissä tien saumoissa, mutta ei niin pahasti kuin yhdeksän kuukautta sitten. Lisäksi CVT-vaihteisto tuntuu toimivan aavistuksen pehmeämmin kuin muistikuvissa.Teknisesti Camry on pitkälti yhteneväinen uuden Toyota RAV4:n kanssa. Konepellin alla on sama vapaasti hengittävä 2,5-litrainen bensakone yhdistettynä 88 kilowatin sähkömoottoriin. Voimalinjan yhteisteho on 160 kilowattia. Kuoret tekniikan ympärillä ovat vain kovin erilaiset. Mielenkiintoisesti Camryn hinta on aavistuksen vastaavaa RAV4:ää huokeampi.Tullaan siis asiakkaiden tarpeisiin. Jos autolla pitää päästä mökkipolulle säässä kuin säässä, takakonttiin pitää lastata jatkuvasti kuljetettavaa ja välillä auton perään pitää kytkeä vielä kärry, silloin valinta osuu selkeästi RAV4:ään.Jos taas hieman ahdas tavaratilan lastausaukko ei haittaa, ja omistaja arvostaa arvokkaampaa tyyliä sekä auton muotoilua, silloin Camryn osakkeet nousevat.Kyllä Camrya kelpaa katsoakin hieman tarkempaan. Sillä on mittaa näyttävät 4,89 metriä, mutta katto on matalalla ja taittuu linjakkaasti perää kohden.Porrasperän ei ole pakko olla laatikon näköinen. Takakontin lippa antaa perän olemukselle jopa pientä sporttisuutta.Ohjaamossa asiat ovat myös mallillaan. Massiivisen kojelaudan päällinen on verhoiltu pehmeäksi, ja keskikonsolista kojelautaan nouseva muovi jakaa kuskin ja apukuskin paikat selvästi erilleen. Lisäksi Camryssä on poikkeavan tyylikkäitä yksityiskohtia, jotka vievät mielikuvia jo Lexuksen suuntaan.Sama trendi jatkuu varusteissa. Tarjolla on halukkaille premium-luokan äänentoistoa. Ilmastointi on ionisoiva, jotta sisäilman laatu olisi mahdollisimman hyvä. Se jos mikä on hyvin lexusmainen varuste.Joitakin säröjäkin kokonaisuuteen toki mahtuu. Kosketusnäyttö on isoimmillaan ”vain” 8-tuumainen, eivätkä sen käyttölogiikka ja grafiikka ihastuta. Myös keskikonsolin istuinlämmityksen kytkimet hassuine valoineen näyttävät jälkiasennetuilta.Camryn sähkömoottori ottaa tarvitsemansa virran talteen akkuihin jarrutus­energiasta ajon aikana. Akkuja ei siis latailla. Sähköllä ei pysty siksi ajamaan kovin pitkiä matkoja, mutta sähköstä on silti yllättävän iso hyöty kulutusta ja päästöjä kuristettaessa.Nätisti ajettaessa voimalinja toimii hienosti. Voimaa moottorista ulos kutsuttaessa neloskoneen äänimaailma kuitenkin särähtää korvaan, ja reippaammissa kiihdytyksissä nousevat esiin myös CVT-vaihteiston heikkoudet.Tämän voimalinjan kanssa on kuitenkin tultava toimeen, sillä hybridi on ainoa malliversio.Parhaimmillaan Camry on mukavana ja leppoisana matka-autona. Ohjaus on moniin aiempiin Toyota-malleihin verrattuna yllättävän hyvä runsasta vastetta myöten.Melutaso oli koeajolenkillä tasaisella tienpinnalla mukavan alhainen, mutta asvaltin karhentuessa rengasmelu nousi.Suomessa maahantuoja kaavailee myyvänsä vuosittain 550 Camrya. Luku kuulostaa isolta. Toisaalta Avensis on juuri poistunut myynnistä, joten Toyota toivoo ainakin jokusen Avensiksen omistajan vaihtavan menopelinsä Camryyn.Toyota ei ole myöskään kovin vahva yritysautomyynnissä, joten sieltäkin toivotaan uusia asiakkaita – ja ennen kaikkea sellaisia, joita kiinnostavat alhaiset CO2-arvot.Myös taksitolpalla Camryjä nähdään, sillä To­yotan hybriditekniikka on tunnetusti parhaimmillaan taajama-ajossa.Ensimmäiset autot ovat jo Suomessa. Malliston hinnat alkavat Active-varusteisena 38 666 eurosta. Style-taso maksaa 41 495 euroa ja paras Premium-varustelu 44 786 euroa.Hintaero sisarmalli Lexus ES:ään on selvä, jopa ehkä selvempi kuin erot autojen välillä antavat odottaa.