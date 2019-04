Ainutlaatuinen klassikkoauto ilmestyi yllättäen ihmisen ilmoille – luultiin jo tyystin kadonneen

Autot

Kuten aiemmin olemme todenneet, Techno Classica Essen -tapahtuman parhaita puolia ovat satojen toinen toistaan hienompien klassikoiden yksilölliset selviytymistarinat.Joskus niiden myötä auton elämästä muodostuu sangen poikkeuksellinen. Tänä vuonna yksi tällainen erityislaatuinen autoyksilö oli Opelin osastolla nähty Diplomat B 2,8 E Vogt-Caravan. Autoa on valmistettu vain tämä yksi ainoa kappale.Harvinainen Opel on vuosimallia 1972, mutta sen hyväksyi saksalainen autokorittaja Vogt viralliseksi Diplomat B-Caravaniksi vasta pitkällisten koritöiden jälkeen vuonna 1974. Vogt-Autotechnikin oli ilmeisesti tarkoitus valmistaa kyseistä mallia enemmänkin, mutta projekti ei kuitenkaan edennyt.Autoharvinaisuus painui hiljalleen unholaan, ja lopulta sen uskottiin päätyneen lopullisesti autojen taivaaseen vuosina 1990 – 2016. Vaikutti siltä, kuin auto olisi ollut maan nielemä. Erikoiseksi tilanteen teki se, että kyseisestä mallista ei ollut jäänyt jäljelle edes alkuperäisiä esitteitä tai valokuvia. Niinpä Diplomat B Vogt-Caravanista muodostui hiljalleen legenda.Todellisuus on kuitenkin tarua ihmeellisempi, ja auto ilmestyi jälleen esiin muutama vuosi sitten. Nyt se nähtiin Essenissä ensimmäistä kertaa elävänä lähes 20 vuoteen, entiseen loistoonsa entisöitynä. Diplomat B:ssä (1969 – 1977) oli joko 2,8-litrainen suora kuutosmoottori, tai 5,4-litrainen V8 (Chevrolet 327). 2,8-litraisen sai myös polttoaineen suihkutuksella varustettuna E-versiona. B-Diplomatia valmistettiin kaikkiaan noin 23500 kappaletta.Toinen Essenissä olemassaoloaan juhlinut malli oli VW-Porschen pikkusportti, 914-malli. Se ensiesiteltiin vuonna 1969, joten autolla on malli-ikää nyt täydet 50 vuotta. Vaikka 914:ää valmistettiin vain vuosina 1969 – 1976, ovat kaikki ensimmäisen vuosikerran säilyneet yksilöt nyt 50-vuotiaita. 914:n oli tarkoitus olla Porschen hinnat alkaen -malli, mutta VW:n ja Porschen yhteistyössä aloitettu projekti ajautui erinäisten vastoinkäymisten vuoksi ristiriitojen vastatuuleen, joiden vuoksi auton valmistuskustannukset nousivat huomattavasti alun perin aiotusta.Niinpä auton kuusisylinterinen versio, 914/6, maksoi aikoinaan lähes saman verran kuin Porschen seuraavaksi edullisin malli, 911T. 914/6 ei ollut myyntimenestys, sillä autoa valmistui kaikkiaan ainoastaan 3 332 kappaletta. Suosituimmaksi malliversioksi nousikin nelisylinterinen, edullisempi perusmalli 914, ja kaikkiaan 914-mallia valmistettiin lähes 119 000 kappaletta. Se teki 914:stä aikoinaan myynnillisesti suositumman kuin 911:stä.Nipin napin alle nelimetrinen 914 oli ja on kevyt, noin 950-kiloinen pikkusportti. Autossa on 1,7-litrainen keskimoottori ja takaveto, ja perusversion huippunopeus on 186 km/h, 0-100 km/h kiihdytys kestää 13,3 sekuntia. 914/6-mallissa on kaksilitrainen moottori, joka tuottaa 110 hevosvoimaa sekä 160 Nm vääntöä. Niiden turvin riuskempi 914/6 kiihtyy 0-100 km/h nopeuteen 8,7 sekunnissa, ja huippunopeutta auto kerää parhaimmillaan 207 km/h.Myöhempinä vuosina auton molemmat moottorit vielä päivittyivät, mutta suorituskykyarvot paranivat vain perusversion kiihtyvyyden osalta.