Autot

Kelpasi myös James Bondille: Tämä oli koko joukon kaunein autoyksilö Saksan huippunäyttelyssä





Tämänvuotisen kansainvälisen Techno Classica Essen -autonäyttelyn kauneimmaksi sekä samalla parhaaksi näyttelyautoksi on valittu Aston Martin DB5 Convertible vuodelta 1963.Valinnan teki kansainvälinen raati, joka koostui alan spesialisteista ja erikoistoimittajista. Raati valitsi kyseisen Aston Martinin kokonaisuudessaan näyttelyn parhaaksi autoksi Essenin Concours d'Élégance -osiossa.Näyttelyssä oli tänä vuonna myytävänä kaikkiaan peräti noin 2 700 harrasteautoa, näyttelyorganisaatiosta kerrotaan, ja siksi sitä pidetäänkin yhtenä kaikkein merkittävimpänä vuosittaisena alan tapahtumana. Techno Classica Essen järjestettiin nyt 31. kerran.Voittaja-auto on yksi oikealta ajettavista kyseisen vuosimallin avoautoyksilöistä, joita valmistettiin vain 85 kappaletta. Sen on huolella entisöinyt Aston Martin Works. Kyseessä on siis jo lähtökohtaisesti hyvin harvinainen ja kallis auto harrastajamarkkinoilla. 2+2-paikkainen DB5-malli oli tuotannossa vuosina 1963 – 1965, ja sitä valmistettiin kaikkiaan 1 059 kappaletta.Avokorisia autoja valmistui kaikkiaan 123 kappaletta, shooting brake -versioita 13 kappaletta. Umpikorinen DB5 esiintyi ensimmäisen kerran agentti 007:n eli James Bondin ajokkina elokuvassa Goldfinger vuonna 1964, ja sittemmin brittiagentti on valinnut Aston Martinin useasti alleen. DB5 on esiintynyt muun muassa 007:n GoldenEye- ja Tomorrow Never Dies -filmatisoinneissa.DB5:n vakiovarusteita noin 55 vuotta sitten olivat muun muassa 282 hevosvoimaa tuottava, iskutilavuudeltaan nelilitrainen täysalumiinimoottori, uusi kestävä ZF:n viisiportainen manuaalivaihteisto, Superleggeran kehittämä erityinen magnesium-kevytmetallikori, sähkötoimiset sivuikkunat, öljynjäähdytin, täysnahkaverhoilu ja jopa palosammutin. Noin 1 500 kiloa painava GT-urheiluauto saavutti 233 km/h huippunopeuden.