Autot

Naapurimaassa tieliikenteen kuolonuhrien määrässä hurja kasvu – kaksi selittävää tekijää löytyi

24.4. 15:35

TILASTO Ruotsin liikenneturvallisuus kehittyi viime vuonna huonoon suuntaan.

Viranomaisten mukaan maan tieliikenteessä kuoli 324 ihmistä, mikä oli lähes 30 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.



Taustalla on raskaan liikenteen kasvu. Teillä liikkuvien rekkojen määrä on kasvanut viime vuosina tuntuvasti. Raskas liikenne aiheuttaa harvoin onnettomuuksia, mutta törmäykset kevyemmän liikenteen kanssa ovat tuhoisia.



Myös autokannan ikä vaikuttaa onnettomuustilastoihin. Kuolonuhreista lähes joka kolmas liikkui ennen vuotta 2000 valmistetussa autossa.



Ruotsissa on asetettu tavoitteeksi, että liikenteessä kuolisi enintään 220 ihmistä vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Viime vuoden lukujen jälkeen näyttää epätodennäköiseltä, että tavoitetta saavutettaisiin.