Korealaisvalmistajan uuden sähköauton nimessä maistuu chili









Kia Motors paljasti tulevaisuuden sähköautovisionsa. HabaNiro-konseptimalli on nelivetoinen täyssähköauto yli 480 kilometrin toimintamatkalla.Kian Kalifornian-muotoilustudio on luonut HabaNirosta sähköauton, joka Kian mukaan rikkoo perinteiset käsitykset autoilusta. Perhosovilla varustettu HabaNiro on kompakti crossover, joka hyödyntää tason viisi autonomisen ajon -teknologiaa.– HabaNiro on nerokas yhdistelmä taitoa ja mielikuvitusta. Sen suunnittelu ja teknologia ennakoivat tapaa, jolla ihmiset haluavat liikkua lähitulevaisuudessa, Kia Motors American operatiivinen johtajasanoo tänään julkaistussa tiedotteessa.Kun HabaNiron autonominen järjestelmä kytkeytyy päälle, ohjauspyörä ja mittaristo väistyvät tarjoten etumatkustajille lisää tilaa. Tämä mahdollistaa matkustusmukavuuden kasvattamisen, ja samalla voi esimerkiksi seurata elokuvaa tuulilasin heijastusnäytöllä.HabaNiro on Kian ensimmäinen auto, joka on varustettu tekoälyyn perustuvalla järjestelmällä. Järjestelmä mukauttaa ajoneuvon matkustamoa analysoimalla kuljettajan tunnetilaa reaaliajassa tekoälypohjaisen biosignaalitunnistustekniikan avulla. Sen avulla on näin mahdollista lisätä entisestään matkustusmukavuutta autonomisen ajon aikana, yhtiö kertoo futuristisesta hankkeestaan.Kian mallistossa on jo Niro-niminen malli hybridinä ja plug-in-hybridinä. HabaNiro-nimellä viitatattaneen myös habanero-chililajikkeeseen.