Autot

Porrasperäinen Nissan Micra päivittyi Qashqaista tutulla keulailmeellä, katso kuvat!





Vuonna 2009 Tokion autonäyttelyn yhteydessä Nissan esitteli tulevaisuuden suunnitelmansa pienelle joukolle median edustajia. Pääkonttorin pienessä huoneessa (kun kamerat ja puhelimet oli kerätty parempaan talteen) näytettiin tulevan Micran lisäksi myös porrasperäinen samalle perusrakenteelle tehty vaihtoehto.Maailmanautoksi tarkoitetulle Micralle lähdettiin hakemaan hurjaa myyntiä, missä tärkeimpänä tekijänä oli halpa hinta. Intiassa eurooppalaisille valmistetusta Micrasta ei tullut ollenkaan sellaista hittiä kuin toivottiin.Autosta tuli pikemminkin huti, mikä korjattiin vuonna 2016 esitellyllä nykyisellä sukupolvella.Yhdysvalloissa markkinoiden halvin henkilöauto on ollut jo muutaman vuoden ajan tuo porrasperäinen Micra, joka myydään siellä nimellä Versa. Valitettavasti Versa on myös näyttänyt halvalta, mikä on hiljalleen karkottanut ostajat pois.Asia on nyt korjattu, sillä New Yorkin autonäyttelyssä esillä oleva uusi vuosimallin 2020 USA-Micra eli Versa on saanut keulaansa isommista malleista tutun ilmeen, joka on sama kuin meillä suositussa Qashqaissa.Korin linjat jatkuvat aivan kuin paria pykälää kookkaammissa Altimassa sekä Maximassa aina visuaalisessa mielessä ”kelluvaa” kattoa myöten.Muutos parempaan jatkuu ohjaamossa ainakin parhaassa SR-varustetasossa, sillä halvempia malleja ei ole vielä näytetty. Varusteita on niin ikään saatavissa kuin suuremmissa malleissa aina kuljettajan väsymystilaa tarkkailevaa järjestelmää ja 360 asteen kameraa myöten.Yhdysvalloissa uudistuneen Nissan Versan myynti alkaa kesällä ja hinnan luvataan olevan ”sen luokassa sopivan”. Emme tiedä, mitä tuo varsin epämääräinen ilmaisu tarkoittaa. Nykymallin hinnat alkavat 12 460 dollarista eli noin 11 500 eurosta.