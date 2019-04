Autot

Maanmittauslaitos kertoi testituloksista: Eräs supisuomalainen tietyyppi on robottiautolle erityisen hankala

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen ongelma on bussipysäkki, toinen taas mökkitie





Perustuu maailman johtavan laserkeilaustutkimusryhmän työhön





Laserkeilain yksi varmimmista sensorityypeistä