Onko Audi TT jo haudan partaalla? Näin lienee, ja todiste tästä viimeisestä pyristyksestä on nähtävillä New Yorkissa

Audi TT syntyi vuonna 1998 eli se on saavuttanut jo kahdenkymmenen vuoden iän. Kolmanteen sukupolveen ehtinyt TT uudistui jokin aika sitten ja viimeisenä muodistettiin rajuin TT RS -vaihtoehto.Varsinkin Kyalamin vihreänä se on todella upea ilmestys, joka ei jätä ketään kylmäksi. Tiedättehän, sitä joko rakastaa tai inhoaa.Kyseistä autoa New Yorkin autonäyttelyssä katsellessa tuntuu surulliselta, että TT joutunee Volkswagen Groupin säästötoimenpiteiden uhriksi. Seuraajaa on turha odottaa, kun kaikkien merkkien toiminta keskittyy sähkömoottoristen mallien nopeaan markkinoille tuontiin.Ennen sitä on viimeinen mahdollisuus hankkia yksi historiaan jäävistä nautintovälineistä.Yksi syy TT RS:n ostoon on sen viisisylinterinen (!) 2,5-litrainen turbomoottori, joka kehittää 294 kilowattia ja 480 Nm. Suorituskyky on mainio eli kiihdytys nollasta sataan vie aikaa vain 3,7 sekuntia ja huippunopeus on elektronisesti rajoitettu 250 km/h.Lisävarustelistalta löytyy mahdollisuus nostaa tuo raja 280 km/h kohdalle. Virallinen kulutus on auton menohaluihin nähden kohtuullinen kahdeksan litraa sadalla.Suomessa Audi TT RS:lle ei ole tällä hetkellä hintaa, mutta Yhdysvalloissa sellaisen saa halvimmillaan alle 68 000 dollarilla eli vähän yli 60 000 eurolla. Auto muuttuu vielä vähän makeammaksi lisäämällä siihen Dynamic-paketin, johon kuuluvat 20-tuumaiset vanteet, punaiset jarrusatulat, sporttipakoputkisto ja B & O:n 680 wattinen äänentoisto.