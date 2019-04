IS New Yorkissa: Tältä näyttää palikoista tehty ”Chevrolet Silverado 1500 LT Trailboss Lego” – katso kuvat yksityiskohdista

Autot

IS New Yorkissa: Tältä näyttää palikoista tehty "Chevrolet Silverado 1500 LT Trailboss Lego" – katso kuvat









Chevrolet yhdisti New Yorkin autonäyttelyssä voimansa Legon kanssa mainostaakseen Lego 2 -elokuvaa, jonka ensi-ilta oli Suomessa helmikuussa.Työn tuloksena oli pelkästään Lego-palikoilla rakennettu täysikokoinen Chevrolet Silverado 1500 LT Trailboss.On helppo kuvitella, että tehtävä ei ollut helppo, vaan se vaati valtavasti suunnittelua ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. Tuosta jaksosta kumpikaan osapuoli ei ole antanut tietoa.Rakentamiseen osallistui 18 Lego-ammattilaista, jotka käyttivät työhön yli kaksituhatta tuntia. Toisin sanoen kokoamiseen tarvittiin enemmän aikaa kuin yhden ihmisen vuoden työaika.Kaikkiaan autossa on 334 544 Lego-palikkaa, joista eniten tarvittiin punaisia 2x8-palikoita.Lopputulos on upea ja painaa puolitoista tonnia. Koko on sama kuin aidolla autolla eli peileineen leveyttä on 2,4 metriä ja auto on melkein kaksi metriä korkea.Auton valot toimivat, mutta sillä ei pääse mihinkään, sillä Legoista ei ainakaan toistaiseksi voi rakentaa aitoa toimivaa 5,3-litraista V8-moottoria.