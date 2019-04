Autot

IS New Yorkin autonäyttelyssä: Pystyykö Genesis-merkin yllätys haastamaan itsensä Minin?









Genesis synnytettiin kolme vuotta sitten Hyundain yläpuolelle sen luksussisareksi samaan tapaan kuin Lexus perustettiin 30 vuotta sitten Toyotan rinnalle. Tähän saakka Genesis on keskittynyt ylellisten henkilöautojen valmistukseen. New Yorkiin odotettiin merkin ensimmäistä katumaasturia joko tuotantomallina tai ainakin konseptina. Sellaista ei saatu, vaan nähtävänä oli jotain aivan muuta.Genesis Mint Concept on kuin pieni urheiluauto, jonka linjoissa on vähäinen aavistus Hyundai Velosteria. Ehkä hämmästyttävin piirre on takaosan ratkaisu, sillä autossa ei ole muodoista huolimatta perinteistä takaluukkua, vaan kummallakin sivulla on ylöspäin kääntyvät ovet tai luukut, jotka paljastavat tavaratilan etuistuinten takana.Koko sisustus on hyvin minimalistinen ja verhoiltu kauttaaltaan konjakinvärisellä nahalla. Luonnossa auto näyttää etenkin sisätiloiltaan tyylikkäältä ja houkuttelee astumaan sisään.Genesis oli hyvin vaitonainen auton tekniikasta. Sen verran tiedetään, että Mintissä on vain sähkömoottori ja toimintamatka on yli kolmesataa kilometriä. Voimalinjaan kuuluu 350 kW:n pikalatausmahdollisuus. Ja mikäli jostain löytyy noin tehokas latauspiste, saa oletettavasti noin 60 kWh:n ajoakun täytettyä noin 20 minuutissa.Mintin kaltaista autoa on kuitenkin turha odottaa myyntiin. Genesis korostaa, että kyseessä on pelkästään muotoilututkielma. Valmistajan mieli voi kuitenkin muuttua ja tällä autolla olisi helppo pudottaa myytyjen autojen päästökeskiarvoa.