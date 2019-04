IS New Yorkissa: Cadillac uskoo edelleen henkilöautoihin – mallimerkintä on tosin muuttunut kovin kiinalaistyyppiseksi

Autot

IS New Yorkissa: Cadillac uskoo edelleen henkilöautoihin – mallimerkintä on tosin muuttunut kovin kiinalaistyy





Perinteisten henkilöautojen myynti on Yhdysvalloissa laskenut rajusti, kun ostajat siirtyvät erilaisiin katumaastureihin. Tänä vuonna on jätetty hyvästit muun muassa Chevrolet Cruzelle ja Ford Taurukselle. Cadillac on kuitenkin edelleen sitä mieltä, että sen ostajat haluavat perinteisten porrasperäisen henkilöauton.Tosin etenkin sivuprofiililtaan uusi Cadillac CT5 ei ole porrasperäisen henkilöauton näköinen, vaan takaosa on pikemminkin luiskaperä. Siitä huolimatta autossa ei ole kookasta takaluukkua, vaan tavaratilan kansi on saranoitu takaikkunan alapuolelta.Kooltaan CT5 on lähes sentilleen BMW:n 5-sarjan kokoinen ja se taitaakin olla yksi tärkeimmistä kilpailijoista. Näin siitäkin huolimatta, että Cadillac nimeää kilpailijoiksi luokkaa pienemmät autot, Audi A4:n, BMW:n 3-sarjan ja Mercedes-Benzin C-sarjan. Joka tapauksessa niitä vastaan lähdetään Luxury- ja Sport-malleilla, joiden nimet kertovat tyylistä.Ehkä selitys kilpailijajoukon rajaukseen löytyy moottoreista. Cadillaciin saa joko kaksi- tai kolmelitraisen bensiiniturbon, joissa on tehoa 177 tai 250 kilowattia. Oikea vaihde pitäisi löytyä jokaiseen tilanteeseen, sillä niitä on automaatissa peräti kymmenen kappaletta. Vakiona CT5 on takavetoinen, mutta kaikki versiot saa myös nelivetoisina.Ohjaamo on ylellinen ja Cadillacin mielestä edistyksellinen. Viimeistä alleviivaa Cadillacin Super Cruise, joka auttaa ajamaan melkein automaattisesti ilman käsiä suurella osalla Kanadan ja Yhdysvaltojen tieverkkoa. Cadillac CT5:n myynti alkaa Yhdysvalloissa syksyllä ja se on tulossa myöhemmin myyntiin myös Euroopassa. Tosin Suomessa Cadillacilla ei ole tällä hetkellä maahantuojaa.Ainiin. Cadillac on uuden mallinsa myötä siirtynyt myös hämmentävään kiinalaistyyppiseen mallimerkintään.Tavaratilan kannen numero 550T tarkoittaa nimittäin Cadillac CT5:ssa suurinta vääntömomenttia ylöspäin pyöristettynä ja T-kirjain turbomoottoria.