IS New Yorkin autonäyttelyssä: Mercedes-Benzin ylellinen uutuus on nyt entistäkin isompi – tällainen on GLS 580 4Matic!

Autot

IS New Yorkin autonäyttelyssä: Mercedes-Benzin ylellinen uutuus on nyt entistäkin isompi – tällainen on GLS 58













Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mercedes-Benz GLS ei ole koskaan ollut mikään pikkuauto, mutta nyt se on vielä huomattavasti aiempaa isompi. Akseliväli on venynyt 60 mm ja on nyt 3,135 metriä. Kovin ahtaisiin paikkoihin GLS:llä ei kannata yrittää, sillä kori on 5,207 metriä pitkä ja 1,956 metriä leveä.Suuren koon ansiosta matkustajil la on todella mukavat oltavat. Kaikilla kolmella rivillä istuimissa ja penkeissä on sähkösäädöt. Mikäli valitsee kuusipaikkaisen version, missä toisella rivillä on erillisistuimet, mukavuus niillä on samaa luokkaa kuin etuistuimilla. Kolmannella rivillä on riittävät tilat täysikasvuisillekin. Mikäli autoa halutaan käyttää tavarankuljetukseen, vain etuistuimien ollessa käytössä mukaan voi lastata 2 400 litraa tavaraa.Avustinjärjestelmät ovat huippuluokkaa ja tärkeänä osana autossa on E-Active Body Control -vaimennus, joka perustuu auton 48 voltin sähköjärjestelmään. Se takaa hyvät ajo-ominaisuudet, ketterän käsiteltävyyden ja auton kokoon nähden hämmästyttävän etenemisen myös maastossa.Yhdysvalloissa uusi GLS esiteltiin kahdella bensiinimoottorilla, joissa molemmissa käytetään 48 voltin sähköjärjestelmää alentamaan kulutusta. GLS 450 4Maticissa on kolmelitrainen rivikuutonen, joka kehittää 270 kilowattia ja 500 Nm. Apuna oleva EQ Boost avustaa lyhyitä aikoja 250 Nm vääntömomentilla ja 16 kilowatin teholla.Väkevämpänä vaihtoehtona on GLS 580 4Matic, jonka nelilitrainen V8 kehittää 360 kilowattia sekä 700 Nm. Siinä on samanlainen sähköavustus kuin pienemmässä moottorissa.Suomessa varmasti suositummiksi nousevat GLS 350 d 4Matic ja GLS 400 d 4Matic, joissa on kolmelitrainen turbodiesel 210 tai 243 kilowatin tehoisena. Kummallakin yhdistetty kulutus jää alle kahdeksan litran sadalla.Uudessa GLS:ssä on korkeatasoinen varustus, johon kuuluvat mm. istuinlämmitys ja USB-latauspaikat kolmatta istuinriviä myöten. Hauska uutuus on autonpesutila, jossa auto valmistellaan pesulinjalle yhdellä napin painalluksella.Mercedes-Benz GLS:n ennakkomyynti alkaa ennen kesää ja ensimmäiset autot tulevat Suomeen vuoden viimeisen neljänneksen aikana.