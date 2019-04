Autot

Ennakkokuvat julki: Toyota Proace saa ennen näkemättömän pikkuveljen – tältä se näyttää!

Yhteistyössä ranskalaisen PSA:n kanssa kehitetty uutuusmalli saapuu Toyotan mallistoon Proacen sekä Hiluxin rinnalle, asettuen kokoluokaltaan Toyotan hyötyautomalliston pienimpään päähän.Käytännössä uusi Toyota Proace City on vahvasti sukua muun muassa Citroën Berlingolle, Peugeot Partner/Rifterille sekä Opel Combolle.Toyotana auto on saatavilla sisarmalliensa tapaan kahdella eri koripituudella, lyhyemmän ollessa 4,4- ja pidemmän 4,7-metrinen.Pakettiautoversioissa on aina 1+2 –istuimet edessä ja takapariovissa sekä liukuovissa, joita on mallista riippuen joko oikealla tai kummallakin puolella, on ikkunointi.Henkilöautoversio Proace City Versossa on pakettimallista poiketen edessä kaksi istuinta ja kokonaispaikkamäärä on versiosta riippuen joko viisi tai seitsemän.Moottoreina ”pikku-Proaceen” tarjolla ovat 1.2-litrainen, 110 hevosvoiman tehoinen bensiinimoottori sekä 1.5-litrainen dieselmoottori 100- tai 130-hevosvoimaisena versiona.Vaihteistovalikoima sisältää viisi- ja kuusivaihteiset käsikäyttöiset vaihteistot sekä kahdeksanvaihteisen automaattivaihteiston.Aktiivisia turvallisuusvarusteita on mallista riippuen saatavilla laaja kirjo lähtien Pre-Collision –järjestelmästä, liikennemerkkien tunnistuksesta, kaistavahdista ja kuljettajan vireystilan valvonnasta automaattisiin kaukovaloihin ja kaistallapitoavustimeen.Lisäksi saatavilla on mukautuva vakionopeuden säädin sekä kuolleen kulman varoitin. Kaikissa malleissa on vakiona eCall-toiminto, joka mahdollistaa vakavien onnettomuuksien yhteydessä automaattisen yhteyden alueelliseen hätäkeskukseen.Proace City -mallistoon on saatavilla myös kosketusnäytöllinen mediakeskus, joka mahdollistaa niin MirrorLink-, Apple CarPlay- ja Android Auto -toiminnot. Lisäksi mediakeskuksen yhteyteen on saatavilla karttanavigointi, Bluetooth-liitettävyys sekä puheohjaus.Toyotan Proace Cityt saapuvat Eurooppaan ja siten myös Suomeen alkuvuodesta 2020.