Autot

Ylikomisario täräytti pitkän listan julki: Näissä peltipoliiseissa on kamera pääsiäisenä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein https://www.is.fi/haku/?query=dennis+pasterstein on julkaissut listan peltipoliiseista, joissa on pääsiäisen ajan kameravalvontalaite. Pasterstein julkaisi kameralistan keskiviikkona Twitterissä.IS kysyi Pastersteinilta, millainen hyöty siitä on, että autoilijat tietävät etukäteen, missä tolpissa on kameroita.– Uskoisin, että vaikutus on lähinnä tunnetasolla. Kuljettajien kiinnijäämistunne kasvaa, kun he tietävät poliisin valvovan. Näin ylinopeuksien määrä vähenee, liikennevirta tasaantuu ja liikenneturvallisuus paranee.– Liikennevalvonnasta tiedottaminen on osa poliisin toimintaa, jolla pyritään ennalta estämään rikoksia ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Poliisin tehtävä on valvoa lain noudattamista ja tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen.Nastola Vt 12 Arola itä LValkeala Vt 15 Rapojärvi pohjoinen EHuittinen Vt2 Jokilevo PPori Vt 8 Hyvelä EKerimäki Vt 14 Joensuun th LIlmajoki Kt 67 Koskenkorva PLeppävirta Vt 5 Kalmalahti PLiminka Vt 4 Ala-Temmes 2 PIi Vt 4 Kuivaniemi keskusta PJalasjärvi Vt 3 Vt 19 liittymä PSeinäjoki Kt 67 Alakylä 4 PPudasjärvi Vt 20 Taipaleenharju LEurajoki Vt 8 Olkiluodon risteys PLohja Vt 25 Mårbackantie LValkeala Kt 46 Oravala Etelä PLuumäki Vt 6 Kaitjärvi länsi IKorpilahti Vt 9 Saakoski LMynämäki Mt 192 Mietoinen PMynämäki Vt 8 Mynämotelli PAura Vt 9 Aura PLammi Vt 12 Jahkola Itä LHausjärvi Kt 54 Peltola, Mt 290 liittymä LRiihimäki Kt 54 Rajaportintien liittymä IKuopio Kt 75 Laitisenmäki th LSiilinjärvi Kt 77 Hamula LKontiolahti Kt 73 Paihola th IJuva Vt 5 Halla-aho EMikkeli Vt 5 Ristiina th PLeppävirta Vt 23 Kurola LVarkaus Vt 23 Mula IMäntsälä Vt 25 Vt 4:n Liittymä IKotka Hyväntuulentie x Kotkantie EKuusankoski Vt6 Kelttisilta LTervola Vt 4 Koivu P K7Rovaniemi Vt 4 Muurola E R12Espoo Kehä III, Lommila LSiuntio Kt 51 x Siuntiontie LKalajoki Vt 8 Rahvo EOulu Bertel Jungin tie x Tulliväylä IKokkola Vt 8 Isokylä PPedersöre Vt 8 Pännäistentieltä 300m pohj. ELaihia Vt 3 Perälä PTampere Vt 12 Linnainmaa LKerava Mt 148 Ratatien liittymä LVantaa Mt 120 Askisto PNurmijärvi Kt 45 Ridasjärvent.liittymä PHollola Vt 24 Paimela eteläinen PPyhäjoki Vt 8 Yppäri kk PLapinlahti Vt 5 Mäntylahti PIkaalinen Vt 3 Sammi P

Onko näiden listassa mainittujen kameran sisältävän tolppien lisäksi vielä paljon tolppia, joissa on pääsiäisenä kameroita?

– Noin 80 tolpassa näiden lisäksi.

Voitteko kertoa myös näiden muidenkin kameroita sisältävien tolppien sijaintipaikkoja?

– Kaikkia paikkoja ei haluta kertoa.

Kuinka usein kameroita tolpissa vaihdetaan, eli kuinka pitkään keskimäärin jossakin tolpassa on sisällä kamera?





– Poliisilaitokset päättävät itsenäisesti, kuinka usein kameroiden paikkoja vaihdetaan. Jonkin verran on kameroiden kiertonopeudessa eroavaisuuksia eri poliisilaitosten välillä. Joskus on hyvinkin perusteltua pitää samaa kameraa samassa tolpassa hyvinkin pitkään, toisinaan taas vain lyhyitä aikoja.

Nykyiset tolppakamerat toimivat asfaltin alle asennetun induktiosilmukan avulla. Poliisi on kuitenkin saanut käyttöönsä ja jo asentanutkin tutkatekniikalla toimivia ruotsalaismallisia automaattikameroita. Onko poliisi ottanut jo käyttöönsä (tai käyttääkö pääsiäisenä) näitä tutkatyyppisiä kameroita – ja jos ei, niin koska ne otetaan käyttöön?

– Ei vielä, kesällä.

Jotain muuta, mitä tavallisen autoilevan lukijan olisi syytä tietää pääsiäisliikenteestä tai ottaa huomioon?

– Kuljettajan tärkein tehtävä on viedä kuljetettavat turvallisesti perille.Vain noin joka seitsemännessä peltipoliisissa on kameraIlta-Sanomat kertoi aiemmin huhtikuussa julkaistussa jutussa, että Suomessa on yhteensä 973 peltipoliisia. Kuitenkin kameroita on sisällä yhteensä vain noin 130 tolpassa − siis noin joka seitsemännessä.Syy kameroiden vähyyteen on yksinkertaisesti se, että kameroita ei ole enempää käytössä. Siksi valvontakameroita kierrätetään tolpasta toiseen. Silti jo nämä 130 kameraa nappaavat ylinopeushurjastelijoista joka vuorokausi noin 3 000−4 000 kuvaa.Kaikki kuvat eivät välttämättä kuitenkaan johda sakkoihin. Esimerkiksi lumisateen, likaisen linssin, rikkoutuneen salaman tai ulkomaalaisten ajoneuvojen vuoksi noin 30 prosenttia kuvista hylätään.Silti kaiken kaikkiaan ylinopeuksien automaattivalvonta kirjasi viime vuonna noin 609 000 huomautusta, rikesakkoa ja sakkoa.