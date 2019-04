Oletko jo kokeillut uutta trendipesua? Painepesuria vaativa vaahtopesu on nopea ja hellävarainen tapa puhdistaa auto

Autot

Oletko jo kokeillut uutta trendipesua? Painepesuria vaativa vaahtopesu on nopea ja hellävarainen tapa puhdista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi tämän hetken kuumimmista autonpesutrendeistä on vaahtopesu, jossa vaahtoava pesuaine levitetään auton pintaan painepesuriin liitettävän vaahdottimen avulla.Vaahtopesun ideana on irrottaa lika tehokkaasti ja hellävaraisesti hitaasti valuvan vaahdon mukana, ilman kosketusta autoon.Perinteiseen, pelkällä vedellä suoritettuun huuhteluun verrattuna vaahtopesu on ennen muuta tehokkaampaa, sillä kuohkea vaahto vaikuttaa pidempään maalipinnalla ja irrottaa siten likaa pelkkää vesipesua helpommin.Samalla vaahtopesu minimoi auton naarmuuntumisen mahdollisessa jatko- eli käsinpesuvaiheessa.Kun vaahtopesu toteutetaan laadukkaalla pesuaineella tarpeeksi usein, riittää se auton ylläpitopesuksikin.Kaikkiaan vaahdottaminen on painepesurin käyttäjälle varsin nopeaa, vaivatonta ja siistiä – ja parhaimmillaan myös ihan hauskaa hommaa, mikä saattaa madaltaa merkittävästikin kynnystä autonpesuun ryhtymiseen.