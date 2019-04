Autot

IS koeajoi: Tältä tuntuu uusi Saksassa valmistettava "Espanjan Skoda" – saatavilla myös seitsenpaikkaisena





Jos Seatin uutta isoa katumaasturia ajaisi silmät kiinni, ei asiantuntijakaan osaisi enää sanoa istutaanko tässä nyt Skodassa vai Seatissa. Eikä kyllä erottaisi Tarracoa myöskään vastaavasta Volkkarista eli seitsenpaikkaiseksi pidennetystä Tiguan Allspacesta.Mutta eivät mainitut autot silti samoja ole.Eroja löytyy esimerkiksi Skodaan verrattuna niin muotoilusta kuin varusteistakin, joista jälkimmäisiä on Tarracossa tarjolla hieman enemmän kuin esimerkiksi samanhintaisessa vastaavassa Style-tasoisessa Kodiaqissa.Vaan niin tai näin, matkustusmukavuus ja moneen menoon muunneltava seitsenpaikkaisuus ovat Tarracossakin tuotteen valtteja.Pitkähkö auto on VW-tyyliin hyvä ja helppo, jopa yllättävän näppärä ajettava. Alusta on mukava ja koneessa riittää vaivattomasti voimaa oikeastaan kaikkiin eteen tuleviin arkitilanteisiin – ehkä aivan rajuimpia moottoritieohitteluita lukuun ottamatta.Dieselkoneisena Seat Tarraco näyttää parhaimmat puolensa maantieajossa, mutta kaupungissa suuren auton suuret vastukset näkyvät nopeasti kulutuksessa.Konsernineliveto on kevättalvisissa keleissä suoritetun testilenkkimme perusteella varsin eleetön etenemisapu jonka olemassaolo ei juuri kuljettajalle näy.Reippaahkoon akseliväliinsä nähden Seat Tarraco on kokoisekseen helppo pyöriteltävä myös ahtaissa paikoissa. Asiaa auttavat kameroiden ja tutkien ohella myös auton muodot, jotka ovat nykytuotteeksi varsin helppoja hahmotettavia.Arkiharmautta ja digiaikaa yhdistelevä sisusta on asiallisen monipuolinen ja selvästi käytännöllisyys edellä suunniteltu.Matkustajille Seat Tarraco on yleisesti ottaen miellyttävä peli, mutta hankalasti könyttävät takimmaiset kaksi lisäistuinta sopivat järkevästi vain notkeille teineille tai pikkulapsille.Melko pitkän auton suhteessa jopa yllättävä kapeus – joka selittää osittain esimerkiksi aiemmin havaittua helpohkoa automarketpysäköitävyyttä – tuntuu ikävimmillaan kolmen istuttavan perustakapenkin keskipaikalla. Joka on luvalla sanoen aikuiselle ahdas.Käytännössä Tarraco onkin istuintilojensa osalta parhaimmillaan 2-4 aikuisen ja parin-kolmen lapsen kuormalla.Pieneksi miinukseksi aikuisille jää silloin oikeastaan enää keskimmäisen istuinrivin sivupaikkojen selkänojasäätö, joka on porrastettu hiukan turhan karkeasti.Myös tavaratila jää Tarracossa kaikkia istuimia yhtäaikaisesti käytettäessä hiukan niukaksi, kuten tässä autoluokassa tapana on.Kaikkiaan Seat Tarracoa voi kuvailla monipuoliseksi matkavaunuksi, jonka hinnoittelu ja varustelu on luvatuksi Skoda-maaksi laskettavassa Suomessa varsin mielenkiintoinen.Ai niin siitä otsikon Espanjasta vielä: Tarraco valmistetaan Saksan Wolfsburgissa, eli espanjalaista on tässä Seatissa korkeintaan se brändi.