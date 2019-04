Autot

Kelpaako telttakankaalla varustettu nostokattoauto Traficomille? – entäpä kattoteltta?





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Niin sanotun pakettiautoelämän eli ”van lifen” viime vuosina tapahtunut esiinmarssi niin Instagramissa kuin muuallakin julkisuudessa on tuonut Euroopan teille jos mahdollista vielä aiempaakin laajemman kirjon erilaisia kevytretkeilyyn tarkoitettuja automalleja.Vaihtoehdoista ehkä yleisimpien eli tyypillisesti Fiat Ducato -pohjaisten isojen peltikuoristen retkeilyautojen ohella saatavilla olisi myös luokkaa pienempiä ns. tonniluokan retkeilyautoja, tyypillisesti telttamaisilla nostokatoilla varustettuina.Tällaisen pop-topiksikin kutsuttavan nostokaton etu on erityisesti kesäkäytössä, jossa teltaksi nousevalla katolla on mahdollista loihtia muuten matalan auton asuintiloihin lisäkorkeutta vaikkapa kahvinkeiton tai muun leiriytymisen ajaksi.Mutta miksi nämä isoja retkeilyautoja selvästi näppärämmät ja vähemmän kuluttavat nostokattomallit ovat suomalaisessa liikenteessä edelleenkin todellinen harvinaisuus, ainakin meikäläisillä valkopohjaisilla rekisterikilvillä varustettuina?Vastaus kysymykseen löytyy autoverotuksesta, joka nostaa kyseisten automallien hinnan varsinkin uutena hyvin korkealle ja rajoittaa siten ns. telttakattoautojen yleistymistä tehokkaasti.Käytännössä kyse on siitä, ettei pop-top -tyyppisen nostokaton kanssa luotu väliaikainen sisäkorkeus kelpaa teknisistä yksityiskohdista vastaavalle Traficomille, jonka mukaan autoverovapaan matkailuauton vähintään 1,85 metrin asuinkorkeuden on oltava käytettävissä myös autolla ajettaessa.Kaikkia nostokattoautosta kiinnostuneita tiukka linjanveto ei ole kuitenkaan estänyt, sillä täyden autoveron alaisia nostokattoisia pieniä matkailuautoja on tullut Suomeen pienissä määrin käytettyinä, pääosin Saksasta.Tuotepuolella teltta-autosta haaveilevalle on tarjolla myös eräänlainen kiertotie, eli kattotelineiden päälle kiinnitettävä niin sanottu safariteltta. Ei kattoteltta toki sama asia ole kuin telttakankainen nostokatto, mutta jonkinlaista samankaltaisuutta tunnelmassa silti on.Tonnin parin hintaluokissa liikkuvia kattotelttoja esiteltiin viimeksi isommin muutama viikko sitten Helsingin Messukeskuksen GoExpo -tapahtumassa.Paras kattotelinetelttavalikoima löytyy kuitenkin internetistä, esimerkiksi hakusanaparilla ”Roof tent” etsittäessä.