Karvalakki-Teslan Suomi-hinta julki – näin paljon maksaa ”Model 3 Standard Range Plus” vapaasti Vantaalla

Teslan tuoreen hinnaston mukaan malliston uuden halvimman mallin eli Model 3 Standard Range Plusin hinta on perustason varustein 49 200 euroa. Kyseessä on takavetoinen malliversio, jonka toimintasäde on uuden varsin hyvin paikkansa pitävän WLTP-normin mukaan 415 kilometriä täyslatauksella.Uutuus kiihtyy nollasta sataan 5,6 sekunnissa ja vakiovarusteisiin sisältyy muun muassa perusmallinen autopilotti eli adaptiivinen vakionopeussäädin kaistavahdilla joka siis pitää auton omalla kaistallaan sekä säilyttää myös etäisyyden edellä ajavaan.Kaikkiaan Teslan Model 3-mallistossa on nyt Suomessa myytävänä kolme eri versiota, eli Standard Range Plusin ohella saatavana ovat nelivetoinen 560 kilometrin toimintamatkan Long Range (60 000 euroa) sekä niin ikään nelivetoinen, 3,4 sekunnissa nollasta sataan kiihtyvä ja maksimissaan 261 km/h kulkeva tehomalli Perfomance (70 100 euroa, toimintamatka 530 km).