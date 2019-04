Autot

Keskustelu todisti uuden autoilmiön olemassaolon – Teslan autopilotilla ajettu lainvastaisessa kunnossa

– Viime kuussa tuoreena Model 3 kuskina Kuopiosta Helsinkiin ajaessa norovirus vei yhtäkkiä ajokyvyn miltei täysin – vain AP:n avulla pääsin takaisin lähtöpisteeseen. Onko muilla ollut tapauksia, joissa Teslan tekniikka ollut hyödyksi oikeasti tiukassa paikassa?Edellä oleva avaus on vajaan vuorokauden vanha suora sitaatti suomalaiselta Tesla-aiheiselta Facebook-sivuilta.Viestiin tulee nopeasti vastaus, jossa kirjoitetaan näin: ”Täysi idiootti jatkaa vain matkaa. Tuota ajokyvyn puutetta voisi verrata rattijuoppoiluun, mikä on rangaistavaa!”Se saa tuliterällä kolmos-Teslallaan lähes ajokyvttömänä ajaneen aloittajan jatkamaan:– Jep, ihan validi pointti! Esim. yön viettäminen autossa, Autoliitosta hinauksen pyytäminen tai vast. olisi ollut vastuullinen vaihtoehto. Tällä kertaa itsepäinen teknologian rajojen koettelu voitti. Kaiken kaikkiaan AP:n kehittymisen mukana tulee varmasti paljon tapauksia, joiden ympärille syntyy hyvää ja tärkeää keskustelua.Mieleen hiipii ajatus; toivottavasti tämä lähestulkoon ajokyvyttömyyttään hehkuttava kaveri on yksittäistapaus.Mutta ei.Facebook-keskusteluun liittyy omalla nimellään toinenkin Teslansa autopilotilla ilmeisen lainvastaiselta vaikuttavassa kunnossa ajellut suomalaismies:– Kerran olin nukahtamaisillani rattiin ja muistan ajatelleeni, että ei haittaa vaikka nukahdan, AP kyllä herättää piippauksillaan. En nukahtanut mutta mutta jälkeenpäin voi todeta, että ei pää toiminut ihan järkevästi siinä hämärän rajamailla, vastaavassa tilassa ajellut mies numero kaksi kertoo ryhmässä.Voimassa oleva tieliikennelaki (TLL) kieltää väsyneenä ajamisen. Laki ei kuitenkaan määrittele rajaa laittomalle väsymyksen määrälle.Väsyneenä ajaminen on joka tapauksessa rangaistavaa, mikäli tahallaan tai huolimattomuuttaan väsyneenä ajamisella synnytetään vähäistä suurempi vaara. Kaikkiaan väsymykseen liittyvää toimintakyvyn laskua voidaan verrata alkoholin vaikutuksen alaisena autoiluun.Vuosittain poliisi jakaa rangaistusvaatimuksia sadoille liian väsyneinä autoilleille kuljettajille.