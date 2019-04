Autot

Euroopan teillä kuoli vuodessa Raahen asukasluvun verran ihmisiä

14.4. 16:06

UHRIT Euroopan tieliikenteen turvallisuus parani viime vuonna, mutta kuolonuhrien määrä oli edelleen 25 000, Euroopan komission julkistamassa raportissa kerrotaan.

Raahen kaupungin asukaslukua vastaava kuolonuhrien määrä on tilastoitu EU-maissa.



Korkeasta luvusta huolimatta liikenneturvallisuus on parantunut merkittävästi, sillä onnettomuuksissa menehtyneiden määrä oli viime vuonna 21 prosenttia pienempi kuin vuonna 2010.



Liikenneturvallisuuden erot eri maiden välillä ovat kaventuneet. Silti eri maiden väliset erot ovat suuria. Suomessa tieliikenne on keskimääräistä turvallisempaa, mutta pohjoismaisessa vertailussa jäämme jälkeen Tanskan ja Ruotsin luvuista. Suomen tieliikenneonnettomuuksissa menehtyi viime vuonna 43 henkilöä miljoonaa asukasta kohti, kun Ruotsissa vastaava luku oli 32. Keskimäärin EU:ssa vertailuluku on 49.



Eniten vuosina 2010-2018 on parantunut autolla liikkuvien turvallisuus. Autojen turvallisuus on parantunut merkittävästi viime vuosikymmenten aikana aktiivisten ja passiivisten turvavarusteiden ansiosta.