IS koeajoi: Kian suosittu alkaen-tason perheauto – litrainen turbo, uusi vaihteisto ja uusi sporttivarustepaketti

IS koeajoi: Kian suosittu alkaen-tason perheauto – litrainen turbo, uusi vaihteisto ja uusi sporttivarustepake





Kian litraisen kolmipyttykoneen saa ruksittua 120-heppaisena versiona Rion kaikkiin varustetasoihin. Ominaisuuksiltaan kyseinen moottori on todettu monessa yhteydessä varsin mainioksi ja taloudelliseksi paketiksi, ja onpa arvosteluissa vilahdellut muutamaan otteeseen myös lievään arkisporttisuuteenkin vivahtaneita arvioita – kuten nyt vaikkapa kepeä kierrosvaste.Mutta millaiseksi Rion tarjoama tunnelma muuttuu, kun mainitun voimanlähteen kaveriksi ruksii automaatin ja mallin urheilullisimman vakiovarustelutason eli vastikään mallivalikoimaan ilmaantuneen GT Linen?No ei nyt massiivisesti, mutta kuitenkin sen verran, että muuten varsin perushyväksi autoksi vuosien varrella muokkautunut Rio houkutellee näin varusteltuna varmasti ainakin muutaman lisäostajan.Käytännössä GT Line -taso keskittyy samaan kuin esimerkiksi Fordin ST Line ja Volkswagenin R-Line eli ulkonäköön. Rioon on siis ilmaantunut naapurille esiteltäväksi niin tuplapäinen pakoputki, led-päiväajovalot, sivuikkunoiden kromikoristeet kuin kiiltävän musta kattospoilerikin. Sisällä herkkuina ovat osanahkaverhoillut istuimet harmain kontrastitikkauksin sekä hieman D-kirjainta muistuttava urheilutyyppinen ohjauspyörä. Viimeistelyssä on lisäksi käytetty joitakin Riossa aiemmin näkemättömiä metalli- ja hiilikuitukoristeita.Mainittujen alla Rio onkin sitten varsin tuttua tavaraa, myös GT Linena. Automaatin tarjoamat peräti seitsemän eri välitystä pelaavat koneen voimavarojen kanssa hyvin yhteen ja liikenteessä hiukan yli 1200 kilogramman painoinen Rio liikahtaa 120 hevosensa turvin – no, ei nyt ihan aidosti tosiurheilullisesti, mutta moottoritien ramppeihin aivan riittävästi.Hiukan hassua toki on, että kevyemmällä alkaen-varustelutasolla eli LX:nä Rio kiihtyy paperilla aavistuksen nopeammin kuin ”urheilullisena” GT Linena... No, kaikkea ei kai voi samassa paketissa taaskaan saada. Silti pakko sanoa, että edes pieni autotekniikan gt-henkinen huomioon ottaminen muussakin seikassa kuin rengaskoossa olisi antanut autolle hyvän mausteen. Siis vaikkapa vaihteiston tai moottori ohjelmallinen sporttimoodi, jos saisi kuuta taivaalta toivoa...Muuten uudelle 7-portaiselle kaksoiskytkinautomaattivaihteistolle voi antaakin sitten pelkkiä kehuja. Suuri määrä pykäliä sopii hyvin piskuisen turbokoneen kanssa hyvin yhteen. Ennen muuta automaatin ajomukavuus on Rion vastaavaa, mutta luvalla sanoen aika runsaasti vatkaamista vaativaa manuaalimallia selvästi korkeammalla tasolla.Parasta varsin kilpailukykyisesti hinnoitellussa Riossa ovat joka tapauksessa vaivattoman ja perushyvän voimalinjan lisäksi luokassaan mainiot sisätilat sekä ylipäätään tasainen ja moderni, suorastaan eurooppalaisen asiallinen kokonaisuus.Miinuspuolella painavimmaksi yksityiskohdaksi Kian Riossa jää kitkarenkaillakin kuuluva karkean asvaltin rallatus. Joka jättää muuten varsin mainion auton lopputunnelmiin ihan tarpeettoman harmillisen jälkimaun.