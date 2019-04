Enstestissä Kian sähkömoottorilla toimiva uutuus: Sielukkaasti persoonallinen – ”mutta sitten ovat vuorossa huonot uutiset”

Autot

Kia Soul EV ensitestissä kotikentällään: Sielukkaasti persoonallinen – "yhden polkimen taktiikalla"





...mutta sitten ovat vuorossa huonot uutiset.

Kian maahantuoja Suomessa odottaa mielenkiinnolla, toteutuuko Soulin kanssa suomalainen sanonta ”kolmas kerta toden sanoo.”Nimittäin kymmenen vuotta sitten esitellyn Soulin kaksi edellistä sukupolvea eivät jostain syystä innostaneet suomalaisia. Kian mallistossa Soul on jäänyt statistin osaan, vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa se on melkein kulttiauton asemassa.Sähkömoottorinen Soul rantautui Suomeen kesällä 2017, mutta sekään ei piristänyt mallisarjan myyntiä. Sekä vuonna 2017 että 2018 ylitettiin niukasti kymmenen rekisteröinnin raja. Rehellisesti sanoen ensimmäinen Soul Electric ei ollut kovin ihmeellinen, mutta nyt ollaan liikkeellä aivan toisenlaisin eväin.Uuden Soul EV:n voimalinja on sama, jota käytetään Hyundai Kona Electricissä ja Kia e-Nirossa. Tehoa on runsaasti, sillä sähkömoottori kehittää 150 kilowattia. Akun energiasisältö on 64 kWh, mikä riittää hyvissä olosuhteissa yli 450 kilometrin ajoon. Tekniikan Maailma testasi sisarmalleilla toiminnan talvipakkasessa, ja silloinkin lataus riitti 330 kilometrin matkaan.Ajaminen Soul EV:llä on todella helppoa. Ensin käännetään vaihteenvalitsija asentoon D eli Drive (suomeksi ”ajo”) ja sitten painetaan voimapoljinta. Painalluksen kanssa on syytä olla varovainen, sillä Soul EV hyökkää liikkeelle odottamattoman rajulla puhdilla.Ohjauspyörästä voi valita siivekkeillä sopivan jarrutusenergian talteenoton tason, jolla pystyy helposti korvaamaan jarrupolkimen käytön. Jarrua tarvitsee käyttää ainoastaan pysähtymisen viimeisillä metreillä, muuten voi edetä ikään kuin yhden polkimen taktiikalla.Toimittajille ei suotu testitilaisuudessa mahdollisuutta ajaa bensiinimoottorisella Soulilla, jollaisia myydään muun muassa Koreassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta on helppo uskoa sähkömoottorisen olevan hauskempi ajettava.EV:llä on toki painoa aika reippaasti, mutta lattian alle sijoitettujen akkujen ansiosta painopiste on alhaalla. Tämä tuli selväksi radalla, missä Soul EV käyttäytyi hämmästyttävän miellyttävästi. Ansio siitä kuuluu pitkälti uudelle monitukivarsilla toteutetulle takajousitukselle, joka varmistaa hyvän pidon rajussakin ajossa.Soulin seudulla asuu yli 20 miljoonaa ihmistä, minkä huomaa liikenteessä. Kuljettajan elämää helpottavat avustavat järjestelmät. Ruuhkassa arvostaa mukautuvaa vakionopeudensäädintä, mikä toimii pysähdyksiin saakka. Uudelleen liikkeelle lähdettäessä tarvitaan vain kevyt voimapolkimen painallus. Myös kuolleen kulman varoitus- ja kaista-avustin helpottivat ajamista.Joidenkin mielestä uusi Soul EV on voinut menettää vähän persoonallisuuttaan edelliseen verrattuna, mutta yhtä lailla joidenkin mielestä muodot ovat huomattavasti aiempaa nykyaikaisemmat.Edestä katsottuna Soul ei enää tee numeroa siitä, että se on sähköauto. Eron polttomoottoriseen huomaa helpoimmin etupuskuriin sijoitetusta latausluukun kannesta.Takana valot kiertävät melkein koko takaluukun ympäri, ja puskuri on massiivisempi kuin ennen.Nykytyyliin Soul EV on personoitavissa entistä monipuolisemmin. Saatavilla on yhdeksän väriä ja seitsemän kaksiväriyhdistelmää.Muotoilullisesti vaikuttavin ero löytyy ohjaamosta. Peruslinjat ovat ennallaan, mutta ne jatkuvat nyt yhtenäisinä oviin; tunnelma on paljon aiempaa korkeatasoisempi. Suuri parannus on perinteisen vaihdekepin korvaaminen pyöritettävällä valitsimella, mikä on mahdollista sähköisen vaihteensiirron myötä.Ohjaamon tunnelmavalaistuksen saa vaihtumaan musiikin tahtiin – tai sitten voi valita omaa mielialaa kuvaavan värin. Nykyaikaa edustavat myös 10,25-tuumainen kosketusnäyttö ja tuulilasin heijastusnäyttö.Listaa Soul EV:n hyvistä ja hauskoista puolista voisi jatkaa. Auton voi lämmittää tai viilentää älypuhelimeen asennettavalla sovelluksella. Sillä voi myös tarkistaa akun varaustilan ja tarvittaessa pistää auton lataukseen tai lähettää navigaattoriin matkasuunnitelman. Lisäksi sovellus auttaa löytämään auton ja antaa mahdollisuuden tarkistaa vaikkapa ovien lukituksen.Uusi Kia Soul EV tuo kiistatta mainion vaihtoehdon sähköautoiluun, mutta sitten ovat vuorossa huonot uutiset. Hyundai Motor Group eli Hyundai-Kia-konserni ei pysty tällä hetkellä vastaamaan kysyntään. Niinpä Kia Soul EV tulee Suomeen aikaisintaan vuoden lopulla.