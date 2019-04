Ensitestissä Škodan uusi ja tilava piilofarmari – ”nyt ollaan isojen asioiden äärellä”

Autot

Nyt ollaan isojen asioiden äärellä. Škoda on venyttänyt VW-konsernin pikkuautojen pohjalevyn tappiinsa ja luonut Rapidin seuraajasta jossain määrin uhkaajan jopa Octavialle; 4,36 metriä pitkä Scala täyttää nimittäin tilojen ja etenkin takatilojen osalta hyvin perheauton tarpeet.Samalla tavaratila on jätetty kuitenkin tietoisesti sen verran Octaviaa pienemmäksi, jotta hajurako säilyy.Olemukseltaan ja tyyliltään Scala on aivan toista maata kuin Rapid, jonka tekniikkaa ja varusteita on jouduttu täydentämään tiheään tahtiin. Scalassa esitellään ensi kertaa monia uusia Škoda-ominaisuuksia. Voidaan siis puhua oikeasti uuden sukupolven tuotteesta.Ensinnäkin Scala esittelee meille Škodan uuden sukunäön, joka piirtyy uudelleen muokatun keulamaskin ympärille. Myös perän muotoilua voidaan pitää vähintäänkin jännittävänä. Rapidin tapaan Scalasta on vaikea sanoa suoraan, mikä sen korimalli on. Virallisesti se on hatchback, mutta joku voisi puhua myös piilofarmarista.Erityisen raikas on ohjaamon uusi ilme. Kojelauta on ilmava. Siihen kiinnitetty iso kosketusnäyttö antaa kokonaisuudelle modernin tuikkeen. Verhoiluun käytetyissä materiaaleissa on hauskoja yksityiskohtia, jotka kohottavat laatuvaikutelmaa. Kokonaisuuden kruunaa digitaalinen ja 10,25 tuumaa leveä mittaristo, jonka näkymä on muokattavissa.Myös varustelista on komeaa luettavaa niin turva- kuin mukavuusvarusteiden kohdalla. Scalan ostajan ei tarvitse varusteissa tinkiä, ja jos kukkarossa on potkua, varustelistalta voi poimia ostoskoriin tässä kokoluokassa vielä harvinaisia herkkuja.Jos ovat etumatkustajat tyytyväisiä oloonsa, vielä muikeammin ovat asiat takapenkillä. Siellä matkustaa aikuinenkin erittäin mielellään, polvitilaa on todella reippaasti, eikä pääntilakaan lopu heti kesken.Otimme ensikoeajolla tuntumat sekä tehokkaammasta 115-heppaisesta kolmisylinterisestä ja litraisesta bensaturbosta että nelisylinterisestä ja 150-hevosvoimaisesta bensaturbosta.Ensiksi mainittu tulee myynnin alkaessa tarjolle vain käsivaihteistolla, mutta automaattikin on tarjolla pian. Väittäisin, että juuri automaattina 115-heppainen kolmipytty on mitä oivallisin valinta Scalan keulalle. Moottorin teho riittää hyvin kevyehköön perheautoon, ja voimaakin on tarjolla mukavasti ja joustavasti.Toki, jos autolla ajaa usein raskaammassa lastissa, silloin kannattaa harkita 150-heppaista nelikkoa. Jotkut ostajat päätynevät neloskoneeseen myös sen vuoksi, että he vierastavat kolmisylinterisen pörisevämpää äänimaailmaa. Scalan äänieristys on tosin sen verran hyvä, etteivät moottorin äänet juuri ohjaamon kaiu.Ajoimme myös dieselversion automaattina. Se olisikin pitkää matkaa taittavalle oiva vaihtoehto, mutta ainakaan näillä näkymin diesel ei ole tulossa myyntiin Suomessa.Sen sijaan vielä tämän vuoden lopulla myyntiin saadaan vielä 90-heppainen maakaasuversio, joka perustuu kolmisylinteriseen moottoriin. Pienin bensakone on kolmisylinterinen ja 95-heppainen.Scalaan on tarjolla kolme alustavaihtoehtoa. Perusalustan lisäksi auton saa halutessaan myös madallettuna ja mukautuvalla iskunvaimennuksella, joskin Suomen tiestön kunto huomioiden kannattaa ehkä sijoittaa rahansa pikemminkin huonon tien pakettiin, jolloin maavaraa on korotettu 15 millimetriä.Myös pyöräkokoa kannattaa harkita tarkkaan. Vaihtoehtoja riittää tuumavälillä 16–18. Koeajoauton 17-tuumaisilla kiekoilla meno ei ollut Kroatian rantateiden heikkolaatuisella asvaltilla aivan silkinpehmeää.Muuten ajettavuudesta ei ole pahaa sanottavaa. Ohjaus on sellainen kuin mihin VW-konsernin tuotteissa on totuttu: helppoa ja vaivatonta.Suomeen ensimmäiset Scalat rantautuvat toukokuussa. Hintaneuvottelut ovat vielä kesken, mutta se tiedetään, että hinnat alkaen -mallin lukema alkaa ykkösellä. Käytännössä kaikki myytävät autot tulevat olemaan kuitenkin yli 20 000 euron hintaisia.