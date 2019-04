Kertakäyttömuoveille tulee nyt Volvo-tapahtumissa loppu – myös täyssähköautojen myyntitavoite vuodelle 2025 on huima

Autot

Kertakäyttömuoveille tulee nyt Volvo-tapahtumissa loppu – myös täyssähköautojen myyntitavoite vuodelle 2025 on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätöksen taustalla ovat arvot, joiden mukaan Volvo on sitoutunut käyttämään vähemmän muovia toiminnoissaan. Käytännössä Volvolla korvataan siis kupit, ruoka-astiat ja ruokailuvälineet kestävämmillä, biohajoavilla vaihtoehdoilla, jotka on valmistettu puusta, paperista ja selluloosasta.Muovittomuustavoite tulee näkymään myös autoissa, joiden osalta vähintään 25 prosenttia jokaisessa uudessa Volvo -autossa käytetystä muovista valmistetaan vuodesta 2025 kierrätetystä materiaalista.Tätä silmällä pitäen Volvo julkisti viime jo vuonna XC60 T8 AWD Twin Engine -lataushybridimallistaan erikoisversion, joka esitteli kierrätetyn muovin käyttömahdollisuuksia. Auto näyttää identtiseltä tuotantomallin kanssa, mutta monet sen muoviosista on korvattu kierrätettyjä materiaaleja sisältävillä ratkaisuilla.Esimerkkinä kyseisen auton matkustamon tunnelikonsoli on valmistettu uusiutuvista kuiduista ja muoveista, jotka ovat alun perin lähtöisin hylätyistä kalastusverkoista ja veneköysistä. Lattiaverhoilu sisältää puolestaan PET-muovipulloista valmistettuja kuituja sekä kierrätettyä puuvillasekoitusta vaatetehtaiden ylijäämäkankaista.Myös istuimissa on käytetty muovipulloista tuotettuja PET-kuituja. Vanhojen Volvo -autojen istuimia taas käytettiin äänieristysmateriaalin valmistamiseen konepellin alle.Ympäristöteemaa korostetaan Volvolla myös käyttövoimien puolella, jossa Volvo odottaa täyssähköautojen käsittävän peräti 50 prosenttia yhtiön kansainvälisestä myynnistä vuoteen 2025 mennessä.