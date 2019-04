Autot

Kaksipaikkaiseen urheiluautoon tunki kolme miestä – vuosien riidasta kymppitonnien menetykset

Riidan taustalla oli näkemysero siitä, oliko auton omistaja luovuttanut Toyota MR2:n humalaisen kuskin ajettavaksi marraskuussa 2013. Auto oli vuosimallia 2002.Pitkälliseen selvittelyyn, sillä vakuutusyhtiö ja autonomistaja kävivät romutettavaksi päätyneen auton korvauksista vuosia kestäneen riidan.Auton kuljettajaksi valikoitui mies, joka huomasi pysäköiden urheiluauton. Vieras ei käynyt ratin ääreen vain omasta halustaan vaan häntä pyydettiin kuskiksi. Kaksipaikkaisessa autossa oli ennestään kaksi humalaista miestä. He kuuntelivat musiikkia, ja kaikki olivat samalla aaltopituudella, sillä myös kuskiksi istuutunut oli humalassa.Auton omistaja nojasi sammuneena auton ovea vasten. Etupenkillä istunut toinen mies siirtyi auton omistajan syliin, kun kuljettajaksi valikoitunut kolmas mies kävi puikkoihin.Ratin ääreen istunut ehdotti matkaa Jyväskylän suuntaan mökille. Hän halusi myös kokeilla urheiluauton tehoja. Miehelle kuitenkin kerrottiin, että ensisijaisesti kyse olisi viinanhakureissusta.Matka katkesi melko pian. Auto oli siinä kunnossa, että se olisi romutettava.Omistaja vaati täyskaskoon vedoten vakuutusyhtiöltä 9 000 euroa. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamatta, koska omistaja oli luovuttanut auton 2,4 promillen humalassa olleelle kuskille.Esitutkinnassa omistajaa epäiltiin rattijuopumuksesta, koska oli luovuttanut auton ajokortittomalle ja humalaiselle kuljettajalle. Syyttäjä ei nostanut syytettä. Hänen mukaansa rikoksesta ei ollut näyttöä.Omistaja vei syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen asian uudelleen vakuutusyhtiölle, mutta yhtiö ei muuttanut ratkaisuaan.Korvausriita siirtyi Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Omistaja vaati kanteella edelleen korvauksia vakuutusyhtiöltä. Hän pysyi kannassaan, ettei ollut luovuttanut autoaan humalaisen ajettavaksi.Omistaja ei halunnut tulla kuulluksi käräjäoikeudessa. Juttu oli esillä oikeudessa noin neljä vuotta autoreissun jälkeen. Vain kuljettajaa kuultiin käräjäsalissa. Hän kertoi tunteneensa jollain tasolla autossa istuneen toisen henkilön ja tämän pyynnöstä oli asettunut ohjauspyörän taakse. Hän kertoi myös, että omistaja retkotti sammuneena urheiluautossaan.Kuljettajaa poliisi kuuli esitutkinnassa noin kuukausi tapahtumien jälkeen. Esitutkinnassa hän kertoi, että ”he pyysivät, voinko lähteä kuskiksi”. Kertomuksen perusteella jäi käsitys, että omistaja suhtautui hyväksyvästi kuljettajana toimimiseen. Kuljettajan kertomus käräjäsalissa poikkesi esitutkinnassa antamastaan kertomuksesta.Eroavaisuuksista kuljettaja totesi, että hänen käsityksensä mukaan esitutkinnassa epäilty voi kertoa mitä tahansa. Kertomusta käräjäoikeus piti tietyllä tapaa ”ulkoa opeteltuna”.Käräjäoikeus totesi todisteluun perustuen jääneen selvittämättä, että omistaja oli antanut suostumuksensa kuljettajalle. Oikeus hyväksyi auton omistajan nostaman kanteen ja tuomitsi vakuutusyhtiön korvaamaan kaskovakuutuksen perusteella autosta 9 000 euroa sekä lähes 8 000 euron oikeuskulut.Vakuutusyhtiö vei korvauskiistan edelleen Helsingin hovioikeuteen. Kolmijäseninen hovioikeus oli yksimielinen ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun.Kuljettaja ei ollut epäiltynä, eikä hänellä ollut mitään syytä kertoa esitutkinnassa asioista totuudenvastaisesti, hovioikeus totesi.Hovin mielestä vakuutusyhtiö pystyi näyttämään toteen, että kuski sai luvan auton omistajalta ja muistutti, että omistaja rinnastetaan kuljettajaan.Omistaja joutuu maksamaan kaikki kulut. Omia ja vastapuolen oikeuskuluja omistajan on maksettava noin 16 000 euroa, ja lisäksi hän menetti marraskuisen matkan päätteeksi 9 000 euron arvoisen urheiluautonsa.Hovioikeuden ratkaisu on huhtikuun alkupäiviltä. Ratkaisusta on edelleen mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos se antaa valitusluvan.Autoa kuljettanut mies tuomittiin talvella 2015 käräjäoikeudessa törkeästä rattijuopumuksesta ja kortitta-ajosta.