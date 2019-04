Autot

Suomeen taas uusi ”kansanluokan” täyssähköauto – tällainen on sen hinnasto





Suomeen keväällä saapuva Kia e-Niro tulee saataville neljänä eri varustetasona: LX, EX, Business Premium ja Business Luxury.Mallin vahvuutena ovat crossover-muotoilu, käytännölliset sisätilat sekä jopa 455 kilometrin toimintamatka sähköllä kertalatauksella. Kia e-Niron takuu on seitsemän vuotta ja kattaa myös auton ajoakuston.Jo LX-tason varustelu on Suomen maahantuontiohjelman osalta varsin kattava, sillä Kia e-Niron vakiovarustukseen kuuluvat muun muassa mukautuva vakionopeudensäädin pysäytystoiminnolla, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä jalankulkijan tunnistuksella, aktiivinen kaistavahti, kuljettajan vireystilan valvonta, korkeajänniteakun lämmitysjärjestelmä, jarrutusenergian talteenoton säätimet, ilmalämpöpumppu ja kaukovaloautomatiikka.Malliston hinnat alkavat 44 990 eurosta. Tämä tarkoittaa sitä, että Kia e-Niro asettuu suunnilleen samaan hintaluokkaan muun muassa Volksvagen e-Golfin kanssa.