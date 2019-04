Miksei romuautoja hyödynnetä nykyistä paremmin? Käytetyn varaosan hiilijalanjälki on ”laskennallisesti puhdas nolla”

Autot

Miksei romuautoja hyödynnetä nykyistä paremmin? Käytetyn varaosan hiilijalanjälki on ”laskennallisesti puhdas

Kaikissa ajoneuvoissa – myös sähköisissä – on pahoin tuhoutuneinakin paljon kierrätettäviä ja uudelleen hyödynnettäviä osia, kuten esimerkiksi moottorin, korin, jarrujen, valojen ja voimansiirron osat.Kaikkia eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että tiensä päähän tullut auto voi olla myös lähes ajamaton kolariyksilö, josta on otettavissa talteen laadukkaita, alkuperäisiä varaosia joilla on oikein poispurettuina myös laatuluokittelu ja takuu.Käytettyjen autojen osien uudelleen hyödyntäminen säästää luontoa ja edesauttaa kestävää kehitystä, sillä purkuvaraosia voidaan parhaimmillaan hyödyntää vaurio- ja korjaamotoiminnassa todella tehokkaasti.Suomen Autopurkamoliitto ry:n ja Varaosa-alan Yhdistys ry:n mukaan alkuperäisen käytetyn varaosan laskennallinen hiilijalanjälki on puhdas nolla, minkä lisäksi myös Suomen vaihtotase hyötyy kun koko prosessi voidaan hoitaa sataprosenttisesti kotimaassa.