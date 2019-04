Joka viides kuolemaan johtanut onnettomuus olisi voitu estää – tutkija vertaa auton avustinta turvavyöhön

Tätä tutkittiin

Tutkimuksen aineisto koostuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2014–2016 tutkimista, kuolemaan johtaneista henkilöautojen onnettomuuksista.



Tutkintaan valittiin suistumis- ja kohtaamisonnettomuudet, koska juuri näissä tapauksissa on kyse kaistalta ulosajautumisesta ja kaista-avustin on niiden estämisessä relevantti.



Utriainen toivoo tutkimustulokseensa perustaen, että autonvalmistajat lisäisivät kaista-avustimia autoihin ja automyyjät opastaisivat asiakkaitaan teknologian käyttöön. Myös Euroopan Komissio puoltaa kaista-avustimen käyttöä. Kaista-avustinta on ehdotettu pakolliseksi turvavarusteeksi uusiin autoihin vuodesta 2022 alkaen.