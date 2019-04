Autot

Biopolttoainelaki tulehdutti ilmapiirin öljyalalla

Suomessa helmikuussa hyväksytty laki velvoittaa, että vuoteen 2030 mennessä biopolttoaineiden osuus on 30 prosenttia kaikista tieliikenteessä käytetyistä polttoaineista. Isot öljy-yhtiöt vastustivat esitystä.

