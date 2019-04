Autot

Autonostimista löytyi vakavia turvallisuuspuutteita – kaksi poistettiin markkinoilta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt autonostimista paljon turvallisuuspuutteita. Kaksi nostinmallia on poistettu markkinoilta ja kerätty pois kuluttajilta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autonostimia on tarkastettu myös työsuojeluviranomaisten valvonnassa sekä EU:n yhteisessä markkinavalvonnassa.Autonostimet ovat perinteisesti kuuluneet autokorjaamoiden ja -maalaamoiden kalustoon. Nykyään nostimia on saatavilla hyvinkin edullisesti myös verkkokaupoista tilaamalla, mikä on lisännyt niiden houkuttelevuutta myös kuluttajien keskuudessa. Autonostimilla työskennellään nostimen varassa olevan ajoneuvon alapuolella ja ympärillä.Autonostimia on tutkittu hiljattain EU:n yhteisessä markkinavalvontaprojektissa. Projektissa selvitettiin yhteensä 47 saksi- ja kaksipilarinostimen turvallisuutta, ja tulokset olivat huonoja. Nostimista vain kuudessa ei ollut lainkaan teknisiä puutteita, Tukes tiedotti tällä viikolla.Suomi ei osallistunut kyseiseen projektiin. Suomessa autonostimien turvallisuutta valvovat työsuojeluviranomaiset pääasiassa ammattikäyttöön tarkoitettujen nostimien osalta ja Tukes niiden nostimien osalta, joiden käyttäjiin kuuluvat myös kuluttajat.Tukes testautti kaksi saksityyppistä autonostinta ja yhden korjaamonostimen. Kaikissa nostimissa havaittiin huomattavia puutteita. Saksinostimissa todetut puutteet arvioitiin niin vakaviksi, että nostimista tehtiin niin sanotut takaisinvedot, eli niitä maahantuoneet yritykset ovat pyytäneet nostimen ostaneita asiakkaita palauttamaan ne.Puutteita havaittiin muun muassa nostimien hydrauliikkajärjestelmässä, varmistinlaitteiden toiminnassa, ylipaineventtiilissä, nostovarsien lukituksessa, laskunopeuden rajoituksessa, suojaetäisyyksissä sekä sähköturvallisuudessa. Hinnaltaan saksinostimet olivat 2 000 euron molemmin puolin.Korjaamonostimen puutteet liittyivät erityisesti valmistajan ilmoittamaan maksimikuormaan nähden liian heiveröiseen rakenteeseen, mistä johtuen nostimen mekaaninen kestävyys ja vakavuus eivät olleet riittäviä. Lisäksi kaikkien nostimien käyttöohjeissa ja merkinnöissä todettiin puutteita.Koska markkinoilla olevissa nostimissa vaikuttaa olevan runsaasti puutteita, nostimien valvontaa jatketaan tänä vuonna.