IS-koeajo: BMW 840d on kuin luotu pitkään, ylelliseen siivuun – mutta miksi tämäkin auto syö dieseliä?





Uusi 8-sarjan BMW kuuluu autoihin, jotka ovat ehdottomasti makeimmillaan ulkoa tarkasteltuina.Pitkä katto, pitkä konepelti, pitkä takalasi. Vain kaksi ovea. Siis harvinainen huomionkerjääjä, joka kääntää päitä. Ja johon todellakin laskeudutaan, ei nousta.Sisältä kasibemu edustaa uskollisesti legendaarisen saksalaismerkin tuoreinta tyyliä, jota hallitsevat ylelliset materiaalit, kontrastitikkaukset ja viimeisen muodin mukaiset diginäytöt. Joista on muuten tätä nykyä melko turhaa etsiä monia perinteisiä bemarismeja, kuten nyt vaikkapa kuuluja pyöreitä mittarinäyttöjä.Edessä iso matkacoupé tarjoaa kahdelle ylenpalttiset tilat, mutta takaistuin on jopa lapsimatkustajia ajatellen lähestulkoon käyttökelvoton.Vaikuttaa siltä, että kahden olemattoman ahtaan takapaikan tehtävänä on vain korostaa etupenkkiläisten erinomaista asemaa, ei juuri muuta. Kurotteleminenkin takajakkaralle on sen verran hankalaa, että tila ei sovi kunnolla edes Stockmannin paperikasseille.Sama kurotteluteema jatkuu myös kuljettajan paikalta turvavyötä hapuillessa (ei, sähköistä vyönojentajaa ei tällä kertaa ole), mikä tuntuu jotenkin... voinko sanoa, että tässä ylellisyysluokassa hiukan viimeistelemättömältä?Lisävarusteista M-rattia hipelöidessä olo kuitenkin kohenee. Keulakin on tässä autossa pitkä kuin hevosvaljakko. Hieman yllättäen pellin alla käynnistyy kuitenkin kuusipyttyinen diesel, ei suinkaan iso bensakone.Voimaa pehmeästä nakusta löytyy mukavasti, mutta mistään ratakireydestä ei ole syytä puhua. Maantieohitteluun ja muuhun vauhdin kasvattamiseen vääntöä vaativissa tilanteissa kolmilitrainen diesel tosin sopii enemmän kuin mainiosti.Dieselvalinta tekee autosta samalla korostetusti pitkän matkan taittajan, jolla voisi helposti kuvitella ajavansa vaikkapa Tukholmasta Barcelonaan ja takaisin – mieluiten tietysti vapaiden nopeuksien autobahneja seuraillen ja vain silloin tällöin kartanohotelleihin johtaville mutkateille poiketen.Teknisesti ensiluokkaiseksi kuvailtavissa olevan voimalinjan erikoispiirre on kasissa nelipyöräohjaus, joka tekee autosta yllättävän ketterän ja helposti kääntyvän.Koeajoyksilön kitkarengastus ei ehkä kuitenkaan ole tähän erikoisalustan kanssa se paras valinta, sillä tuntumassa oli kuivalla asvaltillakin havaittavissa tiettyä pehmeästä rengaspinnasta juontuvaa epämääräisyyttä.Jos ei nyt ekonomisesti, niin ainakin ekologisesti dieselmoottoria voi kasissa perustella myös kulutuksella, joka jää näin isolle, painavalle ja suorituskykyiselle maantielaivalle varsin kohtuulliselle tasolle.Kaikkiaan BMW:n iso coupé jää kuitenkin hienoiseksi pettymykseksi. Se on toki hyvä ja hieno laite, mutta reilusti yli sadan tonnin autoksi BMW 840d tarjoaa ulkonäköä lukuun ottamatta vain vähän wau-tunnelmaa, eikä auton parhailla puolilla kuten ohituskyvyillä 180 km/h keskivauhdissa tee Suomen oloissa oikein mitään, ei edes rataoloissa.Mielessä käy väkisin, että miltäköhän tämä maantielaiva tuntuisi kunnon kierroskoneella, sanotaanko nyt vaikka paloruiskun lailla kiertävällä tehokkaalla sähkömoottorilla varustettuna...