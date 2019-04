Autot

Näin annat autollesi perusteellisen kevätpesun

Kevätpesu kannattaa tehdä liuotinpohjaisella pesuaineella

Mutkat suoriksi liuotinvahashampoolla

Huolla samalla myös vanteet ja renkaat

Etenkin asvalttipiki ja tiesuola ovat sellaista likaa, joka ei välttämättä lähde maalipinnalta tavallisessa pesussa. Pinttyessään lika voi kuitenkin vahingoittaa auton maalipintaa, joten autonpesussa kannattaa ottaa käyttöön järeämmät aseet.Varsinkin asvalttipien puhdistaminen auton pinnalta on usein työn ja tuskan takana; piki ei tunnu hievahtavan mihinkään, vaikka kuinka hiki otsalla hankaisi.Piki ja muu sitkeä talvilika irtoavat varmimmin tehokkaalla liuotinpohjaisella pesuaineella, jota käytettäessä on kuitenkin tärkeää muistaa suojata maalipinta pesun jälkeen joko vahaamalla tai pinnoittamalla.Vaihtoehtona perinteiselle liuotinpesulle on liuotinvahashampoo, jossa yhdistyvät tehokas liuotin, autoshampoo ja vaha. Samalla kun liuotin ja pesuaine irrottavat likaa, tuotteen sisältämä vaha antaa suojan maalipinnalle.Jos tunnet auton maalipinnassa vielä pesun jälkeen hiekkapaperimaista karheutta, viimeistele pinta savisienellä. Suihkuta ikkunanpesuainetta liukasteeksi ja käsittele karheat pinnat sienellä pyörivin liikkein, kevyesti painaen. Jos kaikki onnistuu ja aineet ovat oikeat, on lopputuloksena sileä pinta myös auton helmoissa.Myös auton renkaat altistuvat talvisin kovalle kulutukselle, saasteille ja lialle. Piki, jarrupöly ja tiesuola ovat renkaiden ja vanteiden pahimpia vihollisia, jotka aiheuttavat korroosiota ja rumia värjäytymiä.Auton kevätpesu kannattaakin viimeistellä vanteiden ja renkaiden huoltamisella. Vannepesuaineeksi kannattaa valita hapoton vaihtoehto, sillä happoja sisältävät pesuaineet saattavat aiheuttaa metalliosien syöpymistä ja korroosiota.Lähde: Sonax