Koeajossa Ford Fiesta Active – mökkitiekyvykkyydeltään rajallinen, mutta jäykkäselkäinen saattaa kiittää

Ford Fiesta Active: Mökkitiekyvykkyydeltään rajallinen, mutta jäykkäselkäinen saattaa kiittää









Katumaasturimainen ulkonäkö myy, ja markkinatalouden perusmekanismi tietenkin kuuluu, että sitä mikä kaupaksi käy, sitä mielellään myös valmistetaan. Näin on asian laita myös Fiesta Activen tapauksessa.Fordilla on saatu tehtailtua Fiestaan eräänlaista seikkailullista olemusta verraten pienillä muutoksilla. Asiaan kuuluvien pyöränkaari- ja helmamuovituunausten ohella merkittävintä antia on maavara, jota on Active-mallinimen myötä nostettu vajaalla parilla senttimetrillä.Käytännössä muokkaus on kuitenkin sen verran pientä, ettei etuvetoinen Fiesta nouse yhtään sen enempää kaupunkimaasturiksi kuin ennenkään. Paitsi tietenkin ulkonäöllään, joka toki on tätä nykyä aivan olennainen osa automyyntiä vauhdittavien seikkojen laajassa kirjossa.Kaikkiaan Activen suurimmaksi tekniseksi iloksi jää siis mökkiteillä hieman auttavan lisämaavaran sekä -joustojen ohella auton istuinkorkeuden vastaava kasvu, mikä tekee Fiesta Activesta aavistuksen helpomman kyytiin noustavan vaikkapa jäykkäselkäiselle kuljettajalle.Muuten kyseessä onkin sitten vanha tuttu Fiesta, eli luokassaan mainio auto. Säätövaroja on tarjolla istuimissa hyvin, ajettavuus on kelpo tasolla ja varsinkin kuljettajan paikalta olo tuntuu väliin siltä, kuin alla olisi melkeinpä itseään isompikin auto.Miellyttävää on myös vakiona olevan turvavarustelun kattavuus ynnä edelleen varsin kuluttajaystävällisessä luokassa pyörivä lisävarustehinnoittelu.Koeajoautossa ollutta 125-heppaisen Ecoboost-koneen ja kuusiportaisen manuaalilaatikon kokonaisuutta voi kuvailla helposti omaksuttavaksi ja arkeen aivan riittäväksi paketiksi.Mukavalla tasolla oli myös Activen kulutus, jonka saa nätisti ajaen pysyttelemään sekalaisessa ajossa noin kuuden litran tuntumassa.