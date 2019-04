Autot

Uusi alle 750 kg:n peräkärryluokka tunkee nyt Suomen kärrymarkkinalle – koevedimme niistä tuoreimman





Tavallisen kevytperäkärryn perusrakenteeseen tukeutuvat alle 750 kg painavat tehdasvalmisteiset retkikärryt olivat vielä muutama vuosi sitten Suomessa käytännössä tuntematon ilmiö.Parin-kolmen vuoden mittaan markkinoille on kuitenkin ilmestynyt useita muutaman tonnin hintaisia retkikärrymalleja, joille yhteistä on tavarankuljetukseen taipuva monikäyttöisyys sekä rakenteellinen kevyt lämpöeristys ynnä ilmanvaihto.Sisällä retkikärryssä on yöpymiskäytössä oleellinen ja useimmiten jo tehdasvarusteisiin kuuluva patja. Lisäksi kärryä voi varustella oman tarpeen mukaan esimerkiksi sähkönsyötöllä, jääkaapilla ja vaikkapa erilaisilla piensäilytystiloilla.Muoviset kattoluukku ja ikkunat ovat yleensä enemmän tai vähemmän matkailuvaunumallia, eli niiden herkkuina ovat kasettimalliset hyttys- ja pimennysverhot.Auton perään kytkettynä retkikärry ei vastaavasta kopillisesta kevytperävaunusta eroa.Koevetämässämme 5990 euron hintaisessa Respo Mini Caravanissa nukkumisesta voi lisäksi sanoa, että ilman lämmityslaitetta kokemus oli hyvässä ja pahassa hyvin telttamainen.Eniten telttaa parempi eristystaso tuntui aamuyöstä, jolloin syntyneen lämmön jonkinasteisen säilymisen huomasi omien tuntemusten ohella myös mittarista.Erityiskiitoksen Respossa saattoi antaa sisävalolle, joka tosin toimi harmillisesti vain auton ajovalojen ollessa päällä. Suurimpana miinuksena tässä aika tuoreessa kärrytuotteessa oli havaittavissa oleva prototyyppimäisyys, mikä näkyi esimerkiksi sivu- ja takaovien huonossa istuvuudessa. Tähän on kuitenkin Respon maahantuojan mukaan luvassa parannusta jo pikaisesti.Kaikkiaan vedetyn kaltainen minikaravaani on ainakin halvimpiin uusiin matkailu- ja asuntovaunuihin nähden melko edullinen ja monikäyttöinen tapa päästä kiinni matkailuvaunuiluun.Muiden peräkärryjen tapaan retkikärry ei ole aivan parhaimmillaan kaupunkioloissa, joissa muun muassa yhdistelmän pysäköinnistä tulee helposti ongelma. Varsinaisiin matkailuvaunuihin nähden retkikärry on kuitenkin tarpeen tullen huomattavasti helpompi siirreltävä myös käsin.Erityisen sopivaksi Respon tapaisen retkiperäkärryn voisi arvioida kaukana majoituspalveluista liikkuvalle yöpyjälle joka kuljettaa mukanaan isokokoisia harrastusvälineitä kuten vaikkapa kajakkia ja saunatelttaa.Vastaavan henkisiä retkikärrytuotteita löytyy Suomesta myös muun muassa Poksi Mini ja Caretta -tuotemerkeiltä.