Hengenvaaralliselta vaikuttaneeseen asennukseen ei voinut määräysten mukaan puuttua – katsastus­firman pomo ot

Opetuspoljin ei ole mitenkään kiinni korissa (kolaritilanteessa todella vaarallinen)

Jarruvaikutus opetuspolkimesta on riittämätön (asennus virheellinen)

Jarruvalot palavat joko koko ajan tai jäävät palamaan opetuspoljinta käytettäessä

Opetuspolkimen vaijeri rispaantunut

Käyttö vaikeaa vääränlaisen sijoituksen vuoksi