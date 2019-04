Dieselautot ovat Suomessa määräänsä tärkeämpiä suorittajia – taloudellisuusraja ja kilometrit menevät nyt lähes yksi yhteen

Autot

Dieselautot ovat Suomessa määräänsä tärkeämpiä suorittajia – taloudellisuusraja ja kilometrit menevät nyt lähe

Henkilöautojen kokonaisliikennesuoritteesta nyt noin 60 prosenttia ajetaan bensiinikäyttöisillä autoilla ja noin 40 prosenttia dieselautoilla, vaikka dieselautojen osuus henkilöautokannasta on hieman alle kolmanneksen.Muiden käyttövoimien osuus suomalaisen liikenteen kokonaiskilometrisuoritteesta jää yhä minimaaliseksi, vain muutamaan prosenttiyksikköön.Bensiiniautoilla ajetaan vuosittain vähemmän selvästi vähemmän ajokilometrejä kuin dieselautoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin bensiinikäyttöisellä henkilöautolla ajettiin noin 11 200 kilometriä vuodessa kun taas dieselkäyttöisellä autolla keskimääräiset kilometrit olivat noin 20 300.Ero johtuu Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan siitä, että dieselautot ovat keskimäärin bensiiniautoja nuorempia sekä siitä, että dieselauton käyttö on yleensä taloudellista vasta, kun vuosittaisten ajokilometrien määrä on yli 20 000 kilometriä vuodessa.