Autot

Ford vilautti säästellen tulevaa autoaan – nimi kuitenkin paljastui

Auto ajoi kansainvälisen lehdistön kameroiden ristitulessa Sugar City -nimisen tapahtumatalon esiintymislavan lävitse. Paljon siitä ei pystynyt päättelemään, mutta se on lähitulevaisuudessa julkistettava kompakti katumaasturi ja sen nimi on Puma.Puman voi kooltaan mieltää Fiestan kokoiseksi, korkeammalla maavaralla varustetuksi autoksi, joka ei todennäköisesti valtavasti poikkea sisätiloiltaan Ford EcoSportista.Fordin edustajat kertoivat Amsterdamissa, että Euroopassa joka kolmas myyty uusi auto on SUV. Fordin kohdalla luku on vain joka viides, ja ”tämän täytyy muuttua”, Fordin edustajat sanoivat painokkaasti.Puma on selvästi yksi lisäase kamppailussa SUV-markkinoista.Jos nimi Puma soittaa kelloja, niin se ei ole ainoastaan tunnettu urheilutavaramerkki, vaan Fordilla oli aikoinaan tallissaan samanniminen pienikokoinen coupé.