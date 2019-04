Massiivinen tehoisku alkamassa: Poliisi lähettää valvonta-autot kerralla kentälle – myös kaikki kiinteät kamerat päällä

Autot

Massiivinen tehoisku alkamassa: Poliisi lähettää valvonta-autot kerralla kentälle – myös kaikki kiinteät kamer

Nopeuksia valvovien poliisipartioiden lisäksi valvonnassa käytetään automaattivalvontalaitteistoja. Käytössä ovat kaikki kiinteiden valvontapisteiden noin 130 kameraa sekä valvonta-autot.– Tavoitteenamme on, että valvonnalla ja siitä ennakkoon tiedottamisella ennalta estettäisiin liikenneonnettomuuksia. Toivottavaa on, että kuljettajat pohtisivat omaa ajokäyttäytymistään ja nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä niin oman kuin muidenkin tienkäyttäjien näkökulmasta, poliisitarkastajaPoliisihallituksesta sanoo.Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) mukaan sopimaton nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla. EU-komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista.