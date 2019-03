IS:n koeajossa Peugeot Rifter: Jokseenkin kaikilla varusteilla ja 130-heppaisella dieselillä ryyditettynä – todellinen perhearjen kruunaaja!

Autot

Peugeotin ja Citroënin tavara-autosukuiset kuljetustuotteet ovat tavanneet olla keulamerkkiä ja pieniä varuste-eroja lukuun ottamatta käytännössä toistensa kopioita. Enää näin ei kuitenkaan aivan kaikkien hyötyautomallien osalta ole, sillä ”pösön” ja ”sitikan” välille pyritään tekemään nyt entistä selkeämpää pesäeroa.Parhaiten uusi linja näkyy merkkien kaksostyyppisten tila-autojen eli Rifterin ja Berlingon välillä – joiden sukulaisuus on toki jo samasta emokonsernista johtuen luonnollisesti hyvin läheistä. Ulkonäöllisesti Peugeot on malleista se katumaasturimaisempi, kun taas Citroënin ulkonäkö flirttailee enemmän individualismin kanssa.Sydämeltään Rifter on tosin samanlainen kuin sisarensakin, eli tilojen ehdoilla suunniteltu henkilöauto, jonka valtit löytyvät ennemmin arjen helppoudesta kuin metsäautoteiltä. Käytännön esimerkkinä edellisestä voi mainita vaikkapa ahtailla parkkipaikoilla käytännölliset sivuliukuovet sekä lisähinnasta saatavilla olevan avattavan, niin sanotun kauppakassitakalasin.Sisältä Peugeotin ”korkeakattofarmari” erottuu omanlaisekseen eniten oman mittaristoratkaisun ja pienen rattinsa ansiosta. Äkkiseltään jopa vähän eriparisen oloinen toteutus on pienen totuttelun jälkeen ihan mainio, erityisesti nopeassa kaupunkipyörittelyssä.Menohalujensa puolesta koeajoauton 130-heppainen diesel on riittävän reipas ja automaatin kanssa pakettia voi luonnehtia jopa arkiluksusmukavaksi. Myös kulutus on alhaista, matka-ajossa reilut viisi litraa sadalla.Parasta Rifterissä ovat, kuten jo oikeastaan todettua, runsaat, monipuoliset ja hyvin muunneltavissa olevat sisä- ja säilytystilat. Autosta löytyy niin kattohyllyä, takasäilytysboksia kuin lisävarusteena täydet seitsemän istuinpaikkaakin. Positiiviseksi yllätykseksi voi laskea sisämelun, joka osoittautui jopa talvikelissä sekä määrältään että laadultaan melko miellyttäväksi, eritoten Riftern koko- ja hintaluokka huomioiden.Hyvin henkilöautomaisen paketin tavara-autosukuisuus ei Rifterissä juuri alta paista, mutta on toki havaittavissa jossain pienemmissä yksityiskohdissa kuten vaikkapa isokokoisten luukkujen satunnaisena paiskomistarpeena.Jonkinlaiseksi tilamiinukseksi Rifterissä voi laskea varsinkin kaikkein suurimpien lokeroiden osalta säilytystilavalaistuksen – tai oikeammin sen puutteen. Kunnon valo kun helpottaisi muuten mainioiden pientavaratilojen käyttämistä erityisesti Suomen kaltaisissa olosuhteissa.Kaikkiaan Peugeot Rifter tarjoaa varsinkin auton hinnan ja tila-automaisuuden huomioiden hyvin vastinetta rahalle. Varusteista ja voimalinjasta tinkimällä Rifterin saa edullisimmillaan irtoamaan jopa reilulla 22000 eurolla. Se alkaa olla uudesta isosta nykyaikaisesta tila-autosta jo varsin sopukokoinen summa.Sekin bonus Rifter-hankinnan harkitsemisesta löytyy, että suunnilleen samasta lopputuotteesta voi pyytää tarjouksen myös Citroën- ja Opel-myymälöistä. Jos ei nyt muuten, niin ihan vaan vaikka vertailun vuoksi.