IS otti ensitestiin uudelleensyntyneen Range Rover Evoquen – poikkeaa piristävästi valtavirrasta

Jaguar Land Roverin luksusmaasturiosasto Range Roverin pienin malli Evoque esiteltiin 2011. Se oli kompakti ja sitä kautta rohkea aluevaltaus tunnetusti hyvin yläluokkaisena tunnetulta Range Roverilta.Emoyhtiö olisi voinut mennä sen kanssa pahasti pieleenkin, mutta ei mennyt. Merkille tyypillisesti myyntimäärät olivat numeroiden valossa varovaisia: ensimmäisen sukupolven Evoqueta myytiin kahdeksan vuoden aikana yli 800 000 kappaletta. Land Roverilla oltiin tyytyväisiä.Nyt on uuden Evoquen aika. Se näyttää luontevalta, ensimmäisen sukupolven mallin evoluutiolta. Uuden version muotokieleen on lainattu paljon Velarilta, Range Roverin tyylipainokselta, mutta silti Evoquen tunnistaa yhä Evoqueksi. Jopa liiaksi?Mitoiltaan Evoque on lähes ennallaan. Land Rover kertoo tavaratilan kasvaneen 10 prosenttia edeltäjään nähden ja ilmoittaa tilan kooksi peräti 591 litraa. Tämä kuitenkin sisältää pienen juonen, valmistaja kun mittaa tavaratilan koon kattoon asti. Tilaa on silti reaalimaailmassa yli 450 litraa – hyvä suoritus auton kokoluokka huomioiden.Kokonaispituus on täysin täysin ennallaan: Evoque on 4,37 metriä pitkä. Akseliväliä on kasvatettu pari senttiä lukemaan 2,68 metriä. Kun kaikki on nostettu katumaasturimaisesti pystyasentoon, on sisällä senttimetreihin nähden yllättävän väljää. Jos 189-senttinen kuljettaja säätää etuistuimen itselleen sopivaksi, pystyy samanmittainen matkustaja istumaan vielä tämän taakse ilman tilaongelmia.Evoqueta liikuttavat edelleen samat, joskin hieman freesatut painokset konsernin Ingenium-moottoreista. Teholuokkia riittää välille 150–250 hevosvoimaa sekä bensiini- että dieselkäyttöisenä.Kaikki mallit ovat 48-volttisia mikrohybridejä, joissa 140 newtonmetriä vääntävä sähkömoottori avustaa bensiinimoottoria. Pelkällä sähköllä auto ei liiku koskaan, vaan kyseessä on vain tapa pudottaa moottoreiden kulutusta ja päästöjä hitaiden nopeuksien kuormituksessa. Ihan oikea 300-volttinen lataushybridi on tulossa myöhemmin, huhujen mukaan jo tänä vuonna.Moottorin jatkoksi on naitettu ZF:n 9-lovinen automaattivaihteisto. Se ei valitettavasti pääse pehmeydessään eikä toiminnassaan saman konsernin upean, pitkittäismoottoriautoihin tarkoitetun 8HP-laatikon kanssa lähellekään samalle tasolle.Jopa 240-hevosvoimaisen ja 500 newtonmetrin voimalla vääntävän ison dieselin kanssa laatikko potkaisee hyvin turhan oloisesti pieniä vaihteita sisään, mikä johtaa Range Roverin tyyliin hieman sopimattomaan ryntäilyyn vauhtia kerätessään. Myös liikennevaloista lähtiessä kaasupoljin tuntuu olevan turhankin kiukkuiseksi välitetty.Insinöörit ottivat kuitenkin palautteen vastaan ja lupasivat yrittää hienosäätää voimalinjan toimintaa vielä – liekö kyse päästörajojen alittamiseen tähtäävästä toiminnosta?Roverille tyypillisin säädöin. Toisin kuin saksalaiskilpailjoiden (Audi Q3, BMW X1/X2/X3) tapauksessa, on jousituksen perussäätö varsin mukavuuspainotteinen.Adaptiivisella alustalla Evoqueen tulee nopeampaan ajotyyliin sopivasti terävyyttä, mutta ohjauksessa säilyy edelleen keskialueen lievä puutuneisuus. Land Roverin insinöörien mukaan kyse on kuitenkin tarkoituksellisesta ominaisuudesta. Tällä tavalla tehdas haluaa pitää auton eleettömänä esimerkiksi moottoritieajossa.Alustassa ja ohjauksessa mennään kuitenkin Range Harva ajaa katumaasturia maastoon, mutta autojen lanseerauksissa niin tehdään. Evoquen tapauksessa Pirellin Scorpion-renkaat ovat enemmän yleiskäyttöön kuin maastomöyrintään sopivat, mutta elektroniikan suomin helpotuskeinoin pikku-Range kiipeää ja kömpii menestyksekkäästi niin vaikeassa maastossa sellaisia, ettei edes Suomessa kukaan ostaisi kesämökkiään sellaisen tien toisesta päästä. Ominaisuudet eivät lopu siis kesken tavallisen autoilijan alla.Mäkipidätinjärjestelmän toimintaan kannattaa muuten tutustua ohjekirjan kanssa. Evoquessa järjestelmiä on kaksi. Toinen tarkkailee painovoiman suuntaa, toinen kuuntelee kuljettajan käskyjä vaihdekepille ja kytkee itsensä tarvittaessa eri moodeihin.Evoquesta on myös onnistuttu loihtimaan hiljainen. Ateenan ympäristön asvalteissa on laadullista vaihtelua ehkä vielä enemmän kuin Suomessa, mutta korvakuulolta on helppo uskoa markkinointiväen vakuuttelema tieto siitä, että uusi Evoque on hiljaisempi kuin selvästi kalliimpi, 2017-vuosimallin Range Rover Sport.Evoque on valintana selvästi valtavirtaa rohkeampi. Volvojen tai saksalaisten premiumbrändien sijaan sen valitessaan saa mukaansa annoksen sellaista persoonallisuutta, jolla voi olla positiivinen vaikutus myös autotyypin sosiaaliseen hyväksyttävyyteen.