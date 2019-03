Kommentti: Suomen suosituimman auton eli muutaman tonnin Corollan takana seisoo tuhansia ja taas tuhansia tavallisia suomalaisia

Autot

Maineeltaan kestävä.Lämmin.Siedettävä kulutus, kohtuulliset verot ja vakuutusmaksut.Kävi hyvin kaupaksi jo uutena, ja sitä myöten käytettynä paljon tarjolla.Riittävät tilat.Kestää ja arvokin säilyy melko hyvin.Huoltokirjasta mahdollisesti löytyvillä merkkihuollon leimoilla poikkeuksellisen hyvä kaiku.Eipä tarvitse perustella.Edellä muutama luonnehdinta, jotka käyvät vuosina 2002–05 myytyyn yhdeksännen sukupolven Toyota Corollaan kuin poonusk... siis bonuskortti osuuskaupan kassalle.Tämän rehellisesti sanottuna aika tylsän hajuttoman ja mauttoman, kovin muovisen ja ominaisuuksiltaan varsin harmaan Corolla-sukupolven suosio Suomessa on tasolla, joka tuntuu suorastaan uskomattomalta. Mutta näin kansa on valinnut ja siihen päätökseen ei nokankoputtamista ole. Eikä pidäkään olla.On vain todettava, että Toyota on onnistunut mainonnassa ja etenkin hyvän maineensa ylläpidossa, minkä lisäksi tuote on todistetusti kestävä ja moneen käyttöön aivan riittävän hyvä.Corollalla (joka on mallinimenä ollut Suomessa tuttu jo yli 50 vuoden ajan) ei herätetä kateutta eikä huomiota, eivätkä niitä suurin osa suomalaista kaipaakaan – suorastaan päin vastoin.Suomen yleisin auto passaa hyvin tarkan euron budjettiin eikä esimerkiksi arvonlaskua tarvitse juuri naapurille selitellä. Corollalla kulkeminen tuntuu monen mieleen varmasti suorastaan fiksulta, sillä joku muu on jo ajanut maakuntiin valuneiden yksilöiden kalleimmat kilometrit, mutta paljon on (ainakin mielikuvissa) vielä edessä.Suomen yleisimmän auton ostamalla saa itselleen todennäköisen varman kulkupelin, jonka huoltokustannukset pysyvät kurissa ja jonka jälleenmyyntiarvon voi ennustaa. Eikä sitä ikiomaa rahaa ole missään vaiheessa kiinni liikaa.Halvemman hintaluokan tutun ja turvallisen Toyotan saa hyvin todennäköisesti myös myytyä nopeasti, siis sitten kun se vaihtotarve yllättää.Ja ne ohjaustuntumat, suorituskyvyt, varustelut ja ulkonäöt – no, niistä voi todeta, että ne ovat Toyotan Corollan tapauksessa tuhansien ja taas tuhansien autonomistajien tarpeisiin ihan hyvät. Senhän nyt todistaa pelkkä tilastokin.