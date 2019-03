Olisitko uskonut askeleeksi kiinalaiseen suuntaan? IS:n koeajossa Bemarin uusi luksusherkku X5

Autot

Heti alkuun on todettava, että Bemarin uudessa X5:ssa on kyllä perinteisiä BMW-ominaisuuksia vaikka muille jakaa. Yhtäältä auto on esimerkiksi aivan loistava ajettava, aidosti ylellinen sydänjuuriaan myöten sekä tietysti saksalaisen tekninen.Siltikin BMW X5 onnistuu astumaan nyt suuntaan, joka ohjaa nyt globaalia autoteollisuutta. Eli Aasiaan ja ennen kaikkea luksustuotteiden luvattuun valtakuntaan eli Kiinaan.Tämä näkyy muun muassa auton suorastaan valtavassa keulamaskissa, joka edustaa asiaa vähääkään tuntevalle nimenomaan nykypäivän kiinalaisasiakkaiden uusherraskaista makua. Eikä toki voi välttyä ihan siltäkään ajatukselta, että kromi taitaa perinteisesti olla komeaa myös Lähi-idässä ja toki X5 valmistusseuduilla eli Ameriikassakin.Suurta ovat Bemarin nokkamunuaisten ohella myös X5:n mitat, jotka ovat varsinkin auton leveyden ja vannekoon suhteen kasvaneet entisestään. Suurentunut akseliväli tuntuu eniten siellä missä varakas aasialaisasiakas usein tapaa istua, eli takana.Vaan eipä sillä, kyllä isolla maasturi-Bemarilla taittaa mielellään matkaa myös kelirikkoisessa soralieju-Suomessa.Luksukseen kallistuminen näkyy ja tuntuu myös raskaan auton tiettynä rangerovermaisena pehmeytenä, joka syntyy esimerkiksi sähköisesti säädettävästä iskunvaimennuksesta (vakiovaruste) sekä koeajoautoon lisävarusteena ruksitusta molempien akseleiden ilmajousituksesta – joka säätyy tietysti myös ihan itsestään, muun muassa valitun ajotilan mukaan.Matkustus- ja ajomukavuudeltaan BMW X5 onkin lyhyesti sanottuna loistava, tilanteesta riippumatta. Myös koeajoautoon valikoituneessa malliston järkevimmissä dieselmoottorissa riittää pehmeästi tarjoiltua voimaa ja vetokykyä käytännössä aivan kaikkiin eteen tuleviin tilanteisiin.Kuljettajalle eniten näkyvän puolen suurin uutuus on BMW:n Live Cockpit Professionaliksi nimeämä vakiovarusteinen lasiohjaamojärjestelmä, joka yhdistää kokonaan uuden digitaalimittariston sekä 12,3-tuumaisen iDrive-näytön yhdeksi kokonaisuudeksi.Samalla tuulilasin hud-heijastusnäyttö on suurentunut huomattavasti ja esittää erityisesti navigaattoritiedon entistä selvemmin.Ajoavustimien osalta kirjo on X5:ssa jo sitä luokkaa, että heikompaa varmasti huimaa. Sopivasti varusteltuna X5 osaa jopa peruuttaa itsestään noin 50 metrin verran taaksepäin, matkalla aiemmin ajetut käännökset muistaen.Kaikkiaan BMW X5 on uusimmassa kuosissaan upea loistoauto, jota kelpaa häpeilemättä näyttää myös naapurille. Ja sehän jos mikä tällä laitteella onnistuu, esimerkiksi sähköisesti lastaustilan pohjalle laskeutuvaa tavaratilan peitettä esitellen.(Ja jos nyt oikein satun muistamaan, niin juuri statuksen näyttäminen jos mikä, on nimenomaan siellä Kiinan suunnilla aivan oleellisen tärkeää.)