Traficom lätkäisi Matkahuollolle 100 000 euron uhkasakon – taustalla liikenteen digitalisointi

Uhkasakon taustalla liikenne palveluna -ajattelu

Liikenne palveluna -ajattelun (MaaS, Mobility as a Service) keskiössä on asiakas, jonka pitää voida esimerkiksi hankkia tarvitsemansa koko matkaketjun liput yhdeltä luukulta.



Tämän mahdollistuminen vaatii, että henkilöliikenteen liikkumispalveluita tarjoavat yritykset avaavat palveluidensa rajapinnat muille toimijoille. Näin palvelua koskevat olennaiset ja ajantasaiset tiedot – reitit, pysäkit, aikataulut, hinnat, palvelun saatavuus ja esteettömyystiedot – ovat eri yritysten vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.



Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on valvoa liikennepalvelulain kilpailua edistävien säännösten noudattamista.



Viraston tekemän päätöksen mukaan Matkahuollon määrittämät käyttöehdot avoimelle rajapinnalle ovat liikennepalvelulain vastaisia ja siksi yhtiölle on asetettu 100 000 euron uhkasakko käyttöehtojen muuttamiseksi.