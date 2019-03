IS koeajoi perhe-Porschen: Pistokehybridissä veroetua lähes 50 000 euroa!

Autot

Porsche Cayenne E-Hybrid on järkivalinta – jos on panna viisinumeroinen summa autoon





Jos tulisi mieleen lähteä Porsche-kaupoille, saattaisi autokuumeen vallitessa olla hyvä ottaa tuumaustauko ja näpytellä vielä kerran hinnasto esille. Sieltä nimittäin viimeistään paljastuu karulla tavalla se, mitä päästöperusteinen vero todella tarkoittaa. Porsche ei ole siitä ainoa todiste, mutta käytetään sitä nyt esimerkkinä.Pistokehybriautojen suostuisasta verokohtelusta tietoiset ovat jo jonkin aikaa kummastelleet sitä, että lyhyenlännän sähköisen toimintamatkansa ansiosta autolle voidaan myöntää melkoinen verohelpotus, vaikka laitteeseen ei ladattaisi kertaakaan sähköä sen jälkeen, kun takavalot ovat hyvästelleet autokauppiaan.Ilta-Sanomat sai Porsche Cayennen uuden, bensiiniä ja sähköä hyödyntävän malliversion hetkeksi koeajoon. Cayenne E-Hybrid on myynnissä ennakkohinnoilla, sillä sen osalta WLTP-päästöarvoja eikä kulutuslukemia ole vieläkään vahvistettu. Hinnastossa arvioitu CO2-päästölukema on 93 g/km.Tehtaan ilmoituksen mukaan Cayenne E-Hybridin toimintamatka on yhdellä sähkölatauksella noin 44 kilometriä, mutta Suomen kevättalvessa pelkällä sähköllä auto kulki kaupunkiajossa liki 30 kilometriä.Sen jälkeen matka jatkui leppoisasti kohti maaseutua 98-oktaanisen voimin. Täysin vaivatonta ajoa tarjoavan auton ratissa oli aikaa laskeskella, kuinka paljon Suomen valtio ansaitsee kustakin uutena myydystä Cayennen kolmesta malliversiosta.Voimassa oleva hinnasto kertoo, että kolmelitraisella bensiinimoottorilla varustetun Cayenne Tiptronicin autoveron määrä on arviolta 50 000 euroa (kokonaishinta 129 638 euroa).Jos asiakas haluaa lisää tehokkuutta, hän päätyy neljälitraiseen bensamoottoriin, mikä tarkoittaa noin 115 000 euron autoveroa (kokonaishinta 260 473 euroa).Olettaen että hybridimerkintä auton kyljessä ei töki vastaan, koeajon jälkeen asiakas valitsee kolmelitraisen polttomoottorin ja sadan kilowatin sähkömoottorin yhdistelmän. Veron osuus tässä autossa on nimittäin vain noin 5 900 euroa (kokonaishinta 100 768 euroa).Ei ihme, jos edellä olevat lukemat ensi kerran kuuleva ulkomaalainen purskahtaisi epäuskoiseen nauruun. Onhan järjestelmässämme toki myös ilmastopoliittinen ulottuvuus, mutta polttomoottorimies voi silti edelleen kysellä kohtuullisuuden perään.Hinnoittelun lisäksi potentiaalisen asiakkaan ostohaluja lisäävät varmasti koeajossa hänen havaitsemansa ajo-ominaisuudet.Voimalinja on yhtä kuin kolmelitrainen turboahdettu V6-moottori, kahdeksanlovinen momentinmuunninautomaatti ja sähkömoottori. Polttomoottori puskee irti 340 hevosvoimaa ja sähkömoottorista irtoaa 43 prosenttia enemmän kuin aiemmin eli 136 heppaa. Voima päätyy neljälle vetävälle pyörälle siten, että yli 2,3-tonninen auto kiihtyy vetelemättä nollasta sataan kilometriin tunnissa tasan viidessä sekunnissa.Sähkö- ja bensiinimoottorin yhteispeli on kivutonta. Uutuutena on 918 Spyderistä lainattu Boost-konsepti, jonka ansiosta sähkömoottori antaa polttomoottorille lisätehoa ilman ylimääräistä mietintää vakiovarusteluun kuuluvan Sport Chrono -paketin kaikissa ajotiloissa. Bensiinin kulutus on oikeassa elämässä kuitenkin melkein kolminkertainen ilmoitettuun kulutuslukemaan nähden.Jos katumaasturin vauhdin ja tasapainoisen ajettavuuden suhteen ei jää toivomisen varaa, niin jarrutukset vaativat hetken verran totuttelua.Hybridiautojen tapaan jarrutettaessa tapahtuu energian takaisinottoa, minkä takia esimerkiksi ensi kerran liikennevaloihin hidastettaessa auto ikään kuin lipuu omin päin hetken ennen kuin jarrutusteho alkaa toden teolla purra. Raskaan auton kohdalla siihen ehkä kiinnittää enemmän huomiota kuin pikkukippojen kohdalla.E-Hybridissä Cayennen tapaan etuistuinten monipuoliset säätömahdollisuudet ovat huippuluokkaa ja laadukkaita materiaaleja hivelee mielellään.Persoonallista on se, että kuljettaja ja apukuski voivat ottaa tukea peräti kuudesta kauhukahvasta.Mittaristosta ja kosketusnäytöstä voi loihtia useita erilaisia, personoitavia näkymiä – sekä hyödyllisiä että vähemmän hyödyllisiä. Parin päivän aikana ihan kaikkea tietoviihdeympäristön uumenista ei edes ehdi omaksua.Vaikka satatuhattakin on hirmuinen määrä rahaa, harvat jättävät hyödyntämättä pitkää, houkuttelevaa ja hintavaa lisävarustelistaa.Matkustamo on avara, mutta voiko esimerkiksi lasista panoraamakattoa (noin 2 000 euroa) vastustaa? Mitä sähkön lataukseen tulee, niin sähkönsyöttöön on tarjolla vakiona 3,6 kW:n laturi, mutta sijoittamalla noin 800 euroa 7,2 kW:n laturiin akku latautuu täyteen alle 2½ tunnissa.