IS testasi: Pakettiauto kellotti kovat lukemat kinosten keskellä

Nelivetoinen Mercedes-Benz Vito on kotonaan maastossa – kellotti kovat lukemat kinosten keskellä





Tänä talvena on monin paikoin riittänyt lunta enemmän kuin tarpeeksi. Sähkö- ja energiayhtiöt ovat olleet ihmeissään.Millä korjausmies menee korpeen, kinosten läpi? Tietenkin nelivetoisella pakettiautolla.Koeajoimme Mercedes-Benz Vito 4x4:n. Se menee juuri sinne, minne asentaja haluaa.Pakettiautot olivat entisaikaan karuja työkaluja. Niissä sisämelua piisasi, eikä ohjaamo muutenkaan ollut viihtyisimmästä päästä. Alas veivattavat sivuikkunat toimivat ”ilmastointina”.Onneksi kaikki on toisin. Sanonta, että pakettiautot ovat nykyään parempia ajaa kuin monet henkilöautot, pitää todella paikkansa.Mercedes-Benz Vito on tästä hyvä esimerkki. Sitä liikuttaa nelisylinterinen dieselmoottori. Moottorin kyljessä on pakokaasuahdin, jonka ryydittämänä Vito tuottaa tehoa peräti 140 kilowattia eli 190 hevosvoimaa.Koska Viton suorituskyky vaikutti melkoisen hyvältä, päätimme tehdä omat mittauksemme. Ensimmäinen veto ilman luistonestoa tuotti hienon 10,9 sekunnin arvon (0-100 km/h). Seuraaviin vetoihin järjestelmä kytkettiin päälle. Ajat painuivat 10,4 sekuntiin. Ihan hienoja lukemia, mutta sitten paljastetaan varsinainen pommi: mittaukset tehtiin täysin lumipintaisella tiellä.Äkkiseltään luulisi, että Vito on enemmän citymaasturi kuin oikea maastoauto. Vielä mitä, Vito etenee huonoilla teillä ja niiden ulkopuolellakin vaivattomasti. Viton etenemistä rajoittaa vain sen maavara, joka on 22 senttiä. Nelivetoinen Vito etenee umpihangessakin, kunnes se jäisi kiinni pohjastaan.Jatkuva nelivetojärjestelmä parantaa muutoinkin ajokäyttäytymistä huonoilla ja liukkailla teillä.Voima jakautuu etu- ja taka-akselin välillä suhteessa 45/55. Elektroninen vetoluistonestojärjestelmä jarruttaa liukkaalla tienpinnalla tarpeen mukaan niitä pyöriä, joiden pito on vajavaista. Järjestelmä välittää voiman automaattisesti pyörille, joiden alla on paras pito. Kaiken kaikkiaan Viton neliveto on erittäin älykäs ja toimiva ratkaisu.Pakettiautoilla kuljetetaan tavaraa ja ihmisiä. Vitoon mahtuu kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa. Kolmella henkilöllä ohjaamo on kuitenkin aika ahdas. Onneksi koeajoauto on varustettu Suomessa valmistetulla väliseinällä. Siinä on enemmän tilaa kuljettajan istuimelle, joten pitkät kuljettajat saavat säädettyä penkkiä taaksepäin.Muutoinkin suomalainen väliseinä on alkuperäistä parempi. Se on valmistettu lasikuidusta ja siinä on verhoilu. Verhoilu poistaa sisämelua. Vito onkin pakettiautoksi melko hiljainen. Nopeudessa 80 km/h äänitasomittari näytti lukemaa 72 ja satasen vauhdissa mittari kävi 75 desibelissä.Tavaran kuljettamisesta Vito selviytyy hyvin. Tavaratilasta löytyy tukevia kiinnityspisteitä peräti kahdeksan kappaletta. Näin muodoltaan hyvinkin hankalan tavaran saa varmasti tukevasti kiinni.Viton tavaratilalla on mittaa 290 senttimetriä, ja jos poistaa väliseinän alla olevan luukun, niin esimerkiksi putkimies saa kyytiin 345 senttiä pitkän kupariputken. Lokasuojien kohdalta leveyttä löytyy 126 senttiä, joten kuormalava menee heittämällä kyytiin.