Range Rover Evoque meni täysin uusiksi – vain saranat otettiin edeltäjästä

Range Rover Evoquen toinen painos on täysin uusi auto. Ulkoa sen tunnistaa nopeasti Evoqueksi, vaikka edellisestä mallista vain ovien saranat on tuotu uutuuteen.Kaikki uutuuden mallit Suomessa ovat nelivetoautomaatteja. 48-volttinen MHEV-kevythybridi on vakiona kaikissa Ingenium-bensiini- ja dieselmoottoreissa. Alustan komponentit ovat uudet ja nelivetojärjestelmä on täysin uutta sukupolvea.Myös Range Rover on sähköistymisen tiellä, sillä Plug-in lataushybridi, eli PHEV, on tulossa. Tämä kolmisylinterisen bensiinimoottoriin perustuva versio liittyy mallistoon vajaan vuoden kuluttua ensiesittelystä, eli vuoden 2020 alussa.Uuden Range Rover Evoque Hybridin Premium Transverse Architecture -perusrakenteen ansiosta sisätilaa on enemmän kuin aiemmin. Pidempi akseliväli antaa kaksi senttiä enemmän polvitilaa takamatkustajille ja lisää pienten tavaroiden säilytystilaa. Aiempaa suurempi hansikaslokero ja keskilokero soveltuvat nyt helposti tableteille, käsilaukuille ja pulloille.Tavaratila on edellistä kymmenen prosenttia suurempi (nyt 591-litrainen) ja paljon leveämpi, joten siihen mahtuvat helposti kokoon taitetut lastenvaunut tai vaikkapa se pakollinen golfmailasetti. Tila kasvaa 1 383 litraan, kun 40:20:40-suhteessa taittuvat toisen rivin istuimet taitetaan alas. Läpilastausmahdollisuus keskellä esimerkiksi suksien kuljetusta varten on vakio-ominaisuus.Autoon saa monia Range Roverin varusteita, kuten ClearSight digitaalisen taustapeilin ja ClearSight Ground View 180º -virtuaalinäkymän keulan alle. Toisaalta, jos takanäkyvyys on heikentynyt matkustajien tai suurten tavaroiden vuoksi, kuljettaja voi yksinkertaisesti napsauttaa peilin alapuolella olevaa kytkintä, jolloin auton päällä oleva kamera näyttää auton takana olevan näkymän tarkkana teräväpiirtokuvana. Näyttö tarjoaa laajemman (50 asteen) näkökentän ja paremman näkyvyyden hämärässä.Uusi Evoque lanseerataan huhtikuussa 2019. Auton hinnat alkavat 52 990 eurosta.