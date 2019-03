Tuliterä täyssähköauto sahattiin keskeltä kahtia – näin mielenkiintoiselta lopputulos näytti Helsingin Pasilassa

Autot

Tuliterä täyssähköauto sahattiin keskeltä kahtia – näin mielenkiintoiselta lopputulos näytti Helsingin Pasilas





Helsingin Pasilassa taannoin näytteillä olleesta halkaistusta täyssähköautosta selviää hyvin muun muassa se, miten ja mistä auton satojen kilogrammojen painoinen ajoakkupaketti tyypillisesti vie tilaa.Vaikka ajoakut on polttoainetankista poiketen mahdollista sijoittaa periaatteessa hyvin vapaasti (jopa osissa ja kokonaan eri puolille autoa), on auton pohja silti se paikka johon akut tyypillisesti lopulta asennetaan.Pohjan valikoituminen ajoakkujen paikaksi johtuu muun muassa painopisteestä sekä kolariturvallisuudesta.Mitä matalammalla auton painopiste sijaitsee, sitä helpompi autoon on rakentaa hyväksi koetut ajo-ominaisuudet.Huomattavaa kuvassa on myös sähkömoottorin suhteellisen pieni koko sekä monien komponenttien aivan uudenlaiset sijoitusvapaudet.Suurin hyöty näistä vapauksista saadaan, mikäli auto suunnitellaan alun alkaen täyssähköautoksi eikä muita voimanlähteitä tarvitse ottaa suunnittelussa huomioon.