Autot

EU-parlamentti tukee päästörajoituksia henkilöautoille – pitää vähentyä 37,5 prosenttia

Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen pitää vähentyä 37,5 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2030. Pakettiautojen päästöjen pitää vähentyä samassa ajassa 31 prosenttia. Valmistajat joutuvat maksamaan päästörajoituksien ylittämisestä liikapäästömaksuja.Hyväksytty lukema on korkeampi kuin komission alun perin ehdottama 30 prosentin vähennys.Parlamentti hyväksyi lainsäädännön äänin 521 puolesta, 63 vastaan ja 34 tyhjää.Autoteollisuus on kampanjoinut päätöstä vastaan. Ympäristöaktivistien mielestä tavoite on taas liian pieni suhteessa siihen, mitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi vaadittaisiin.EU-parlamentin tiedotteen mukaan autoliikenne on EU:n ainoa ala, jolla ei ole tapahtunut selkeää kasvihuonepäästöjen vähenemistä vuoden 1990 jälkeen.