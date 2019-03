Yllätysennuste: Diesel nousee vielä Suomessa bensiiniä suositummaksi – näin kauan siihen menee

Autot

Autoalan šokkiennuste: Diesel nousee vielä bensiinin ohi – katso minä vuosina vaa’ankielet heilahtavat

Autoala on luonut tiekartan ennustamaan eri käyttövoimien suosiota tulevaisuudessa. Yllätyksiä on luvassa.

Miten muutos tapahtuu?

Bensiinin suosio romahtaa vuoden 2035 jälkeen?

Suomessa autoala on luonut oman tiekarttansa ennustamaan eri käyttövoimien suosiota aina 2040-lululle saakka. Käyttövoimaennusteen mukaan käyttövoimapaletti laajenee vähitellen ja hallitusti, eikä odotettavissa ole nopeaa markkinoiden muutosta, joka vaikuttaisi merkittävästi esimerkiksi autojen jälleenmyyntiarvoihin.Sen sijaan automarkkinoiden muutos näkyy kuluttajalle siten, että kun vielä viime vuosikymmenellä käyttövoimavaihtoehtoja oli vain muutama, ensi vuosikymmenellä kuluttajan valikoimassa on viidestä kuuteen varteenotettavaa polttoaine- ja käyttövoimavaihtoehtoa.Näin ollen käyttövoimakeskustelussa usein kiivaskin vastakkainasettelu on turhaa: kaikkia voimanlähdevaihtoehtoja tarvitaan laajasti 2020-luvulla.Yllä näkyy eri käyttövoimien osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Vuosien 2015–2018 osuudet perustuvat toteutumaan ja vuosien 2020–2028 osuudet autoalan käyttövoimatiekarttaan. Vuoden 2027 jälkeen ensirekisteröintien osuudet ovat samat kuin perusennusteessa. Taulukossa bensiini, diesel ja kaasu sisältää fossiilisen bensiinin, dieselin ja kaasun lisäksi myös biopolttoaineet. Bensiini ja diesel sisältävät lisäksi myös hybridiautot, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta. Lähde: Autoalan tiedotuskeskus.Jos graafi ei näy, katso seAutoalan ennusteessa huomio kiinnittyy ennen kaikkea kahteen vuosilukuun, 2030 ja 2035. Ennusteen mukaan vuonna 2030 uusien henkilöautojen ensirekisteröinneistä suosituin käyttövoima on edelleen bensiini, jota suosisi 39,3:a prosenttia auton hankkijoista. Lataushybridien määrä olisi noussut 19,8 prosenttiin ja täyssähköautojen 18,5 prosenttiin, eli ne molemmat olisivat nousseet dieselin ohi ensirekisteröinneissä.Vuonna 2035, siis 16 vuoden kuluttua, suosituimmaksi käyttövoimaksi olisi noussut sähkö 29,1 prosentilla, ja siitä eteenpäin sen suosio vain kasvaa vuosi vuodelta. Toisaalta täyssähköautot ovat tässä vaiheessa jo alkaneet syödä lataushybridien suosiota.Bensiini olisi tässä vaiheessa vielä kakkosvaihtoehto 27,5 prosentin osuudella. Diesel olisi kolmanneksi yleisin valinta 16,2 prosentin osuudella. Lähes joka kuudes uusi henkilöauto olisi edelleen dieselkäyttöinen. Tästä eteenpäin dieselin suosio hiipuisi edelleen, mutta hyvin hitaasti.Varsinainen uutispommi ennusteessa onkin, että dieselin pitäessä sitkeästi pintansa bensiinin suosio romahtaa vuoden 2035 jälkeen.Vuonna 2040 bensiinin osuus on ennusteessa vajonnut enää 12,7 prosenttiin ensirekisteröinneistä. Tilalle ovat tulleet kaasu- ja vetyautot korvaamaan sen menetettyä osuutta.Yleisin käyttövoima vuonna 2040 olisi ylivoimaisesti sähkö, jota seuraisivat diesel, vety ja bensiini.