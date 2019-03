Kansanäänestystä vaativa liikennealoite reilussa kiidossa – ylittää pian Hämeentien pyöräkaistat

Suomen tämän hetken ylivoimaisesti uhatuin liikennehistoriallinen kohde

Ennen Helsinki-Malmin lentoaseman valmistumista Suomessa oltiin pahasti muuta Eurooppaa jäljessä, sillä siviililentomatkustajien käytössä oli ainoastaan kesäkauteen rajoittuva vesitasoliikenne.



Suuri muutos koitti joulukuussa 1936, kun Helsinki-Malmin lentokenttä - joka suunniteltiin alusta lähtien kansainväliseksi lentoasemaksi - avautui liikenteelle.



Ensimmäiseksi toteutettiin lentokonehalli. Teräsbetonipilareista ja teräsristikkopalkeista muodostuva konstruktio mahdollisti suurten jakamattomien tilojen rakentamisen. Hallin mitoitus suunniteltiin tuona aikana käytetyimmän lentokonetyypin, Junkers Ju 52:n, mittojen mukaan.



Alkuperäisessä käytössään toimiva lentokonehalli on säilynyt lähes muutoksitta todisteena valmistumisaikansa teknisistä saavutuksista.



Lentoasemarakennus oli kokonaan uusi rakennustyyppi, johon oli helppo omaksua ajanmukainen funktionalismi. Kaari ja ympyrän muoto olivat käytettyjä teemoja, mutta rakennukset, joissa pohjaratkaisun lähtökohtana on täysi ympyrä, olivat varsin harvinaisia. Lähes alkuperäisessä asussaan säilynyt korkea keskihalli kattoikkunoineen on koko rakennuksen sydän.



Helsinki-Malmin lentoasematoiminnan tulevaisuus on epävarmalla pohjalla, sillä Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on varattu asuntorakentamiseen.



Hankkeesta on tullut erittäin kiistanalainen, ja esimerkiksi Europa Nostra on nimennyt lentoaseman yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.



Lentoasema jatkaa kuitenkin toistaiseksi vilkkaasti toimivana yleisilmailun keskuksena, vuokrasopimus on solmittu vuoden 2019 loppuun asti. Helsinki-Malmin kenttä rakennuksineen on näin yksi harvoista ilmailun alkuvaiheen lentoasemista Euroopassa, joka on edelleen alkuperäistä vastaavassa käytössään.



Kentän yhteensä noin 40000 vuotuista laskeutumista tekevät Helsinki-Malmista yhä Suomen toiseksi vilkkaimman lentokentän heti tilastoa johtavan Helsinki-Vantaan jälkeen.



Lähde: Docomomo International (kansainvälinen modernin arkkitehtuurin suojeluun ja dokumentointiin erikoistunut järjestö)